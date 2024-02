Rusko pre vysoké straty obmedzilo posielanie lietadiel do bojových akcií, Moskva však priznala stratu len jedného lietadla

Rusko podľa Kyjeva nasadzuje lietadlá do bojových akcií menej často po tom, ako od soboty do pondelka stratilo päť strojov. Povedal to hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat.

„Naša skúsenosť naznačuje, že po zničení ruských lietadiel sa okupanti neodvažujú približovať, prejavilo sa to na severnom, južnom a východnom fronte,“ uviedol hovorca. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Ukrajinské vzdušné sily tvrdia, že v pondelok zničili dve ruské lietadlá, a to stíhací bombardér Su-34 a stíhačku Su-35. V sobotu podľa Kyjeva ukrajinské letectvo zostrelilo tri ruské lietadlá.

Konkrétne dva stíhacie bombardéry Su-34 a jedno stíhacie lietadlo Su-35. Moskva priznala stratu len jedného bojového lietadla.