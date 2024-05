Vinník je iba jeden, podľa Královiča je nevhodné ukazovať prstom na médiá, opozíciu či na samotného premiéra (video)

Vinník je iba jeden a prstom treba ukazovať na neho, nie na médiá, opozíciu či samotného premiéra. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol odborník na bezpečnosť a poradca primátora hlavného mesta pre bezpečnosť Martin Královič.

Reagoval tak na pokus o atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa stal v stredu 15. mája po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Ako bezpečnostný analytik uviedol, z doposiaľ dostupných informácií je vinníkom konkrétna osoba, a preto je podľa neho v aktuálnej situácii nesprávne a nevhodné obviňovať kohokoľvek iného.

„Je férové povedať, že stopercentná bezpečnosť neexistuje. Tak, ako neexistuje stopercentná bezpečnosť podujatí, festivalov, zhromaždení, tak sa á povedať, že by existovala stopercentná bezpečnosť chránenej osoby,“ vyhlásil Královič.

K nejakému zlyhaniu určite prišlo

Podľa neho sa ukázalo, že ani pri perfektne chránených osobách, akými boli americký prezident či hlava katolíckej cirkvi vo Vatikáne, sa nepodarilo v niektorých prípadoch zabezpečiť stopercentnú ochranu.

„To, čo robí Úrad pre ochranu verejných činiteľov a diplomatických misií je minimalizácia rizika a znižovanie pravdepodobnosti, že sa niečo stane,“ priblížil odborník na bezpečnosť a dodal, že k nejakému zlyhaniu určite prišlo, no to, k akému veľkému pochybeniu pri streľbe na premiéra prišlo, bude predmetom vyšetrovania či už orgánov činných v trestnom konaní alebo Úradu inšpekčnej služby.

„Či to bolo systémové zlyhanie, zlyhanie skupiny osôb či jednotlivca, o tom je aktuálne zbytočné robiť dohady a treba počkať na to, čo povie inšpekcia,“ dodal Královič s tým, že určite začne konanie voči osobám, ktoré budú identifikované ako tie, ktoré pochybili.

Polarizovaná nálada v spoločnosti

Ako odborník na bezpečnosť dodal, budú sa zhromažďovať dôkazy, pričom aj videá, ktoré aktuálne kolujú po sociálnych sieťach, sú dôležitým dôkazom, vďaka ktorému sa bude môcť vyhodnotiť, ako bezpečnostný tím reagoval, či okamžite evakuoval chránenú osobu, ako postupoval a či to bolo dostatočne rýchle.

„Určite to ovplyvní aj budúcnosť bezpečnosti z niekoľkých dôvodov. Jednak je to prirodzené zvýšenie ostražitosti, a je to aj o tom, že každá akcia môže vyvolávať reakciu. Je to aj o tom, čo vidíme v týchto hodinách v uliciach miest na Slovensku. Nálada v spoločnosti pred pokusom o atentát nebola dobrá, bola polarizovaná a nepomáhajú teraz ani rôzne vyjadrenia politikov,“ zdôraznil Královič.

Súčasne vyjadril obavy, že to môže viesť k ďalšej reakcii niekoho z iného názorového spektra, a teda niekoho, kto rovnako ako strelec bude mať pocit, že musí zobrať spravodlivosť do vlastných rúk.

Slovensko vyslalo negatívny signál

To, čo sa bude diať v spoločnosti ďalej, bude podľa Královiča závisieť od toho, ako sa k tomu postavia osobnosti činné vo verejnom priestore.

„Toto je ten čas, keď treba odhadzovať politické tričká a všetky názorové spektrá, ktoré odsudzujú tento útok a ktoré si želajú demokraciu a pokoj v krajine, majú stáť bok po boku spolu pred médiami a upokojovať spoločnosť,“ vyhlásil Královič a doplnil, že ak bude táto udalosť zneužívaná na politické ciele a burcovanie a polarizovanie spoločnosti, tak udalosť v Handlovej bude len začiatok zlého obdobia, ktoré čaká našu krajinu.

Slovensko podľa bezpečnostného analytika do sveta vyslalo negatívny signál, ktorý nehovorí o demokratickej krajine. „V demokracii by sa také veci stávať nemali. Vysiela to signál o frustrovanej spoločnosti, polarizovanej spoločnosti, ktorá neverí v silu štátu, a v úvodzovkách berie spravodlivosť do vlastných rúk. Zo zahraničia som zachytil jednohlasné unisono reakcie, ktoré odsudzujú tento útok a apelujú na to, aby sa takéto veci nediali, čo je úplne správne,“ uzavrel Královič.

Atentátnik zaútočil na Roberta Fica v Handlovej pred domom kultúry, kde v stredu zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Padlo niekoľko výstrelov.