Ruského pilota Kuzminova našli v Španielsku mŕtveho. Označovali ho za zradcu a opakovane mu hrozili zabitím

Ruského pilota Maxima Kuzminova, ktorý vlani na Ukrajinu previezol vrtuľník Mi-8, našli v Španielsku mŕtveho.

Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda, ktorému to povedal zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky aj samotné vojenské spravodajstvo. Zdroj Ukrajinskej pravdy povedal, že Kuzminov sa rozhodol, že nezostane na Ukrajine a presťahuje sa do Španielska.

„Podľa toho, čo vieme, pozval k sebe svoju bývalú a neskôr ho našli zastreleného,“ uviedol.

Neďaleko podľa zdroja tiež našli vyhorené auto, v ktorom údajne unikli Kuzminovovi vrahovia. Ukrajinská vojenská rozviedka len uviedla, že potvrdzuje pilotovo úmrtie.

⚡️BREAKING: In #Spain, Maxim Kuzminov, a Russian pilot, who hijacked an Mi-8 helicopter for the Ukrainian Armed Forces in August 2023, has allegedly been found dead, as reported by Russian state media. pic.twitter.com/OQgkN4I8ql

— KyivPost (@KyivPost) February 19, 2024