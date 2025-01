Rusko chce Sýriu nahradiť Líbyou, mohlo by špehovať celú Európsku úniu

Pád ruského spojenca Baššára al-Asada v Sýrii narušil stratégiu Kremľa nielen pre oblasť Stredozemného mora, ale tiež pre Afriku. To prinútilo Rusov obzerať sa po „náhrade“, pričom podľa odborníkov by sa mohli snažiť vybudovať svoju potenciálnu oporu pre tieto regióny v severoafrickej Líbyi.

Rusko prevádzkuje vojenský prístav a leteckú základňu na sýrskom pobreží. Tieto zariadenia slúžia na uľahčenie ruských operácií v Stredozemnom mori, na Blízkom východe a v subsaharskej Afrike, najmä v Saheli, Sudáne a Stredoafrickej republike. Uvedený model je však ohrozený náhlym pádom sýrskeho vodcu.

Ruskí žoldnieri podporujú Haftara

Hoci nový sýrsky vodca Ahmed al-Sharaa nazval Rusko „dôležitou krajinou“ a povedal, že „nechceme, aby Rusko opustilo Sýriu tak, ako si to niektorí želajú“, premiešanie kariet v Sýrii tlačí Rusko k hľadaniu strategického ústupu smerom k Líbyi.

V Líbyi už ruskí žoldnieri podporujú Chalífu Haftara, ktorý je veliteľom Líbyjskej národnej armády kontrolujúcej východ krajiny. Tá súperí s vládou národnej jednoty v Tripolise, ktorú uznáva Organizácia Spojených národov (OSN) a Turecko.

Putin a Haftar údajne hovorili o možnosti ruskej námornej základne na území Líbye počas vlaňajšieho septembrového stretnutia v Moskve. Bývalý osobitný vyslanec USA v Líbyi Jonathan Winer vtedy uviedol, že americká administratíva berie túto hrozbu „veľmi vážne“.

„Udržať Rusko mimo Stredozemného mora bolo kľúčovým strategickým cieľom. Ak tam Rusko získa prístavy, bude môcť špehovať celú Európsku úniu,“ povedal.

Reflex sebazáchovy

„Je to reflex sebazáchovy v podaní Ruska, ktoré sa snaží zmierniť zhoršovanie svojej pozície v Sýrii,“ povedal pre agentúru AFP Jalel Harchaoui z think-tanku RUSI vo Veľkej Británii.

V máji 2024 švajčiarske investigatívne konzorcium „All Eyes On Wagner“ identifikovalo ruské aktivity na približne 10 líbyjských miestach vrátane prístavu Tobruk, kam bolo vo februári a apríli minulého roka dodané vojenské vybavenie. Vo februári 2024 tam bolo prítomných okolo 800 ruských vojakov a v máji ich bolo už 1 800.

Wall Street Journal s odvolaním sa na líbyjských a amerických predstaviteľov 18. decembra uviedol, že došlo k presunu ruských radarov a obranných systémov zo Sýrie do Líbye, vrátane protilietadlových batérií S-300 a S-400.

V Sýrii si mohli robiť, čo chceli

Vláda v Tripolise a Taliansko, bývalý koloniálny pán Líbye, vyjadrili znepokojenie nad ruskými aktivitami v Líbyi, ktoré pozorne sleduje Európska únia a NATO. Viaceré zdroje uvádzajú, že Spojené štáty sa pokúšali presvedčiť Haftara, aby Rusom odoprel trvalú prítomnosť v prístave Tobruk, po ktorom túžia od roku 2023.

Experti tvrdia, že v Líbyi by to Rusi nemali také pohodlné ako v Sýrii. „Bola to táto čierna skrinka bez západných diplomatov, bez novinárov. V podstate si mohli (v Sýrii) robiť, čo chceli,“ povedal pre agentúru AFP Ulf Laessing, vedúci programu pre Sahel v Nadácii Konrada Adenauera so sídlom v Bamaku.

„Ale v Líbyi to bude oveľa komplikovanejšie. Je ťažké tam veci utajiť a ruská prítomnosť bude oveľa viditeľnejšia,“ dodal a poukázal na to, že Moskva bude musieť bojovať aj s inými mocnosťami, vrátane Turecka, Egypta a Spojených arabských emirátov.