Ruské útoky pripravili v Kyjeve o kúrenie stovky budov, zranených je viacero ľudí

Poškodená energetická infraštruktúra nechala bez tepla takmer 2 600 domov.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War Blackout
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Nočné ruské útoky pripravili v Kyjeve o dodávky tepla takmer 2 600 obytných budov. Vlna úderov na celom území Ukrajiny zároveň zasiahla energetickú infraštruktúru a zranila približne sedem ľudí, uviedli vo štvrtok miestne miestne úrady.

„Po mohutnom nočnom útoku, v dôsledku poškodenia kritickej infraštruktúry, na ktorú nepriateľ cielil, zostalo v hlavnom meste bez kúrenia ďalších takmer 2 600 budov,“ povedal starosta Kyjeva Vitalij Kličko.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
19 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Situácia s vykurovaním bola v ukrajinskej metropole zložitá už pred najnovšími útokmi. Viac ako tisíc z približne 12 000 bytových domov bolo bez tepla už v dôsledku rozsiahlych ruských útokov z uplynulých týždňov.

Ukrajinské úrady opakovane upozorňujú, že Moskva sa v zimnom období systematicky zameriava na energetické zariadenia s cieľom oslabiť zásobovanie obyvateľstva a vyvinúť tlak na krajinu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
31 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Viac k osobe: Vitalij Kličko
Okruhy tém: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Starosta Kyjeva Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk