Ruské útoky pripravili v Kyjeve o kúrenie stovky budov, zranených je viacero ľudí

Nočné ruské útoky pripravili v Kyjeve o dodávky tepla takmer 2 600 obytných budov. Vlna úderov na celom území Ukrajiny zároveň zasiahla energetickú infraštruktúru a zranila približne sedem ľudí, uviedli vo štvrtok miestne miestne úrady.
„Po mohutnom nočnom útoku, v dôsledku poškodenia kritickej infraštruktúry, na ktorú nepriateľ cielil, zostalo v hlavnom meste bez kúrenia ďalších takmer 2 600 budov,“ povedal starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
Situácia s vykurovaním bola v ukrajinskej metropole zložitá už pred najnovšími útokmi. Viac ako tisíc z približne 12 000 bytových domov bolo bez tepla už v dôsledku rozsiahlych ruských útokov z uplynulých týždňov.
Ukrajinská raketa spôsobila požiar v ruskej Volgogradskej oblasti
Ukrajinské úrady opakovane upozorňujú, že Moskva sa v zimnom období systematicky zameriava na energetické zariadenia s cieľom oslabiť zásobovanie obyvateľstva a vyvinúť tlak na krajinu.