Ukrajinská raketa spôsobila požiar v ruskej Volgogradskej oblasti

Ruské úrady vo štvrtok oznámili, že protivzdušná obrana odrazila raketový útok na Volgogradskú oblasť. Padajúce trosky však podľa nich spôsobili požiar vo vojenskom objekte, ktorý si vynútil evakuáciu obyvateľov neďalekej obce.
„Jednotky protivzdušnej obrany ministerstva obrany odrazili raketový útok na Volgogradskú oblasť,“ uviedol miestny gubernátor Andrej Bočarov na sociálnej sieti Telegram. „Padajúce úlomky spôsobili požiar v areáli zariadenia ministerstva obrany pri obci Kotluban,“ dodal bez ďalších podrobností.
Museli evakuovať
Podľa jeho slov si incident nevyžiadal obete na životoch. Úrady však nariadili evakuáciu obyvateľov Kotlubanu, aby „zaistili bezpečnosť civilistov vzhľadom na riziko výbuchu počas hasenia požiaru“.
Severnejšie, v Tambovskej oblasti, tamojší gubernátor informoval, že po útoku ukrajinského dronu vypukol požiar, pre ktorý museli dočasne presunúť študentov z internátu. „Požiar je už uhasený, nikto neutrpel zranenia,“ uviedol gubernátor Jevgenij Pervyšov.
Navzájom sa obviňujú
Rusko a Ukrajina sa navzájom obviňujú z útokov, ktoré podľa nich podkopávajú prebiehajúce rokovania o ukončení takmer štvorročnej vojny. Obe strany pod tlakom Spojených štátov otvorili dialóg, no Moskva požaduje rozsiahle územné a politické ústupky, ktoré Kyjev odmieta ako neprijateľné.
Rusko spustilo vojenskú ofenzívu proti Ukrajine vo februári 2022 a v súčasnosti kontroluje približne pätinu jej územia vrátane Krymského polostrova, ktorý anektovalo už v roku 2014.