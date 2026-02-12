Prezidentské voľby na Ukrajine budú až po prímerí a bezpečnostných zárukách, vyhlásil Zelenskyj

Ukrajina usporiada prezidentské voľby až po zabezpečení bezpečnostných záruk a uzavretí prímeria s Ruskom. V stredu to vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý odmietol špekulácie, že by chystal nové hlasovanie pod tlakom Spojených štátov.
Voľby sú na Ukrajine fakticky pozastavené od ruskej invázie v roku 2022, keďže v krajine platí stanné právo.
Bezpečnostné záruky
„K voľbám pristúpime, keď budú splnené všetky potrebné bezpečnostné záruky,“ povedal Zelenskyj novinárom. „Je to veľmi jednoduché: nastolí sa prímerie a budú voľby,“ dodal. Podľa neho by v prípade dohody s Moskvou mohlo byť možné „ukončiť nepriateľské akcie do leta“.
Denník Financial Times predtým informoval, že Kyjev zvažuje usporiadanie prezidentských volieb v priebehu najbližších troch mesiacov po tlaku z Washingtonu. Oznámenie o voľbách by podľa týchto informácií mohlo prísť už 24. februára, teda na štvrté výročie ruskej invázie.
Hlúpy scenár
Zelenskyj tento scenár odmietol ako „úplne hlúpy nápad používať takýto dátum na politiku“. Zároveň uviedol, že Spojené štáty navrhli ďalšie kolo rokovaní o ukončení vojny už budúci týždeň, s čím Ukrajina súhlasila. „Rusko však váha a zatiaľ neodpovedalo,“ dodal.
Prezident dlhodobo tvrdí, že voľby sa môžu konať po podpise mierovej dohody s Ruskom. Nedávno však naznačil, že by bol pripravený aj na rýchle hlasovanie v rámci širšieho plánu na ukončenie vojny. Prípadná dohoda, ktorá by znamenala odstúpenie území Moskve, by podľa neho mala byť potvrdená referendom.