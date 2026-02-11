Europarlament schválil 90-miliardový úver pre Ukrajinu, Slovensko sa nepridalo

Európsky parlament v stredu schválil balík návrhov zameraných na podporu Ukrajiny prostredníctvom úverov Európskej únie vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 a 2027. Ako referuje web europarlamentu, „takzvaný úver na podporu Ukrajiny pomôže uspokojiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny v kontexte prebiehajúcej agresie Ruska, ktorá vstupuje do piateho roka“.
Až dve tretiny čiastky – 60 miliárd eur – má putovať na posilnenie obrany Ukrajiny, a 30 miliárd eur pôjde na makrofinančnú pomoc a podporu rozpočtu. Všetky finančné prostriedky budú podliehať prísnym podmienkam. „Ukrajina sa musí zaviazať, že bude pokračovať v demokratických reformách a bojovať proti korupcii,“ konštatuje europarlament. Ukrajina bude zároveň zodpovedná za splatenie istiny úveru, keď dostane od Ruska vojnové reparácie.
Balík musí teraz formálne prijať aj Rada, aby Komisia mohla vyplatiť prvú platbu začiatkom druhého štvrťroka 2026.
Podporný úver EÚ bol dohodnutý na zasadnutí Európskej rady 18. decembra 2025 v Bruseli a Európska komisia ho predložila 14. januára 2026. Suma 90 miliárd eur je určená na pokrytie dvoch tretín odhadovaných finančných potrieb Ukrajiny na príslušné obdobie.
Keďže Česko, Maďarsko a Slovensko sa rozhodli nepodporiť úver, dohoda bola prijatá v rámci postupu posilnenej spolupráce, čiže mechanizmu, ktorý umožňuje ochotným členským štátom EÚ spolupracovať v konkrétnych oblastiach bez potreby jednomyseľnosti.