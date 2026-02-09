Kyjev a Paríž sa dohodli na spoločnej výrobe zbraní

Ukrajina chce prejsť od dodávok k dlhodobým projektom a posilniť vlastný obranný priemysel.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Greece France Defense
Francúzska ministerka obrany Catherine Vautrinová. Foto: SITA/AP
Ukrajina a Francúzsko sa dohodli na začatí spoločnej výroby zbraní. V pondelok to oznámil ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov po stretnutí so svojou francúzskou rezortnou partnerkou Catherine Vautrinovou v Kyjeve.

Francúzsko patrí medzi kľúčových spojencov Ukrajiny od začiatku ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi a Kyjevu poskytuje vojenskú pomoc aj politickú podporu.

Spoločný zámer

Obe krajiny podpísali vyhlásenie o zámere, ktoré má otvoriť cestu k „rozsiahlym spoločným projektom v obranno-priemyselnom sektore“, uviedol Fedorov. Nespresnil však, aké typy zbraní budú vyrábať ani kedy sa produkcia začne.

„Prechádzame od samotných dodávok k spoločnej výrobe a dlhodobým riešeniam, ktoré systematicky posilňujú našu obranu,“ napísal minister. Témou rokovaní boli aj nové dodávky francúzskych zbraní a vojenskej techniky, vrátane rakiet Aster, stíhačiek Mirage 2000 a systémov protivzdušnej obrany SAMP/T.

Po boku Ukrajiny

„Francúzsko stojí a zostane po boku ukrajinského ľudu,“ uviedla Vautrinová. Paríž už vlani oznámil uvoľnenie vojenskej pomoci pre Kyjev v hodnote dvoch miliárd eur.

V novembri ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francúzsky prezident Emmanuel Macron podpísali aj list o zámere týkajúci sa možného dodania až 100 stíhačiek Rafale, ktoré patria medzi najmodernejšie bojové lietadlá francúzskeho letectva.

