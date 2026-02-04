Ruské dronové útoky zabili na Ukrajine štyroch civilistov vrátane dvoch tínedžerov

Údery zasiahli Dnepropetrovskú aj Záporožskú oblasť v čase plánovaných mierových rokovaní sprostredkovaných USA.
Najmenej štyria civilisti zahynuli pri ruských dronových útokoch na juhovýchode Ukrajiny, oznámili miestne úrady. K útokom došlo v čase, keď sa obe krajiny pripravujú na začiatok mierových rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi v Abú Zabí.
V Dnepropetrovskej oblasti prišiel o život 68-ročná žena a 38-ročný muž po zásahu dronu v Synelnykovskom okrese. „Pri útoku zahynula 68-ročná žena a 38-ročný muž,“ uviedol na platforme Telegram šéf oblastnej rady Mykola Lukašuk.
Zomierajú aj deti
Ďalší útok zasiahol juhoukrajinské mesto Záporožie, kde dron dopadol na obytnú štvrť. Podľa úradov zahynuli dvaja tínedžeri. „Dvaja ľudia boli zabití: 18-ročný mladík a dievča,“ uviedol na sociálnych sieťach gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov.
Snímky zverejnené ukrajinskými záchrannými zložkami ukazujú dve telá na zemi, zhorené autá a tlejúce trosky na mieste útoku. „Doteraz vyhľadalo lekársku pomoc 11 ľudí vrátane troch detí,“ dodal Fedorov.
Masová vražda
Premiérka Julija Svyrydenková útok ostro odsúdila. „Medzi obeťami sú dvaja tínedžeri, práve zavraždení v Záporoží. Toto je masová vražda. Toto je genocída,“ vyhlásila.
Moskva v poslednom období útočí na Ukrajinu takmer denne dronmi a raketami, pričom cieľom je najmä energetická infraštruktúra krajiny. Útoky však opakovane zasahujú aj obytné oblasti. Záporožská oblasť patrí spolu s Doneckou, Luhanskou a Chersonskou medzi regióny, ktoré Rusko v septembri 2022 vyhlásilo za anektované.