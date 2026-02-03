Koalícia ochotných plánuje vytvoriť „kyjevské NATO“. Vymení Európa amerického spojenca za Ukrajinu? - VIDEO

Európa plánuje vytvoriť paralelu k NATO v podobe novej vojenskej aliancie, ktorej súčasťou by mohla byť aj Ukrajina, informoval nedávno spravodajský web Politico.
Čoraz viac európskych lídrov zastáva názor, že Spojené štáty americké nie si spoľahlivým partnerom a prikláňajú sa k vytvoreniu vlastného bezpečnostného systému, v ktorom by mohla Ukrajina zohrať významnú úlohu.
Koalícia ochotných ako nová aliancia
Ako poznamenal web Politico, európske krajiny vrátane štátov mimo EÚ – Británie a Nórska – počas druhého funkčného obdobia Donalda Trumpa vytvorili skupinu, ktorá funguje aj bez Spojených štátov a pracuje čoraz efektívnejšie. Ide o takzvanú koalíciu ochotných.
Práve toto zoskupenie by sa mohlo potenciálne stať základom novej bezpečnostnej aliancie. Tento nový formát by nevylučoval spoluprácu s USA, ale ani by ju nepovažoval za samozrejmosť.
Kyjevské NATO
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa pravidelne zúčastňuje komunikácie v skupine, ktorej členmi sú významní európski politici.
Moskva to zrejme s mierom na Ukrajine nemyslí vážne, povedal šéf NATO v Kyjeve
Ako Politico uvádza, Ukrajina je spomedzi krajín tohto zoskupenia najmilitarizovanejšou krajinou, ktorá disponuje veľkou armádou, vysoko-sofistikovaným priemyslom na výrobu dronov a jedinečnými bojovými skúsenosťami.
V kombinácii s vojenskými schopnosťami Francúzska, Nemecka, Poľska a Veľkej Británie by sa takáto koalícia mohla stať ozbrojenou silou, ktorá by spájala aj štáty s jadrovými zbraňami.
Demokrati nechcú dvojkoľajnosť
Nápad o vytvorení paralelnej vojenskej aliancie k NATO sa neveľmi pozdáva politikom z mimoparlamentnej strany Demokrati. „Žiadna dvojkoľajnosť nie je dobrá. Pokiaľ bude funkčné NATO, tak to úplne postačuje,“ myslí si poslanec Ľubomír Galko, ktorý nie je zástancom ani projektu vybudovania spoločnej európskej armády.
„Musí to ísť ruka v ruke s tým – a na to kladú dôraz aj európski lídri – že Európska únia a jednotlivé členské štáty sa musia postarať o svoju bezpečnosť,“ doplnil ďalej Galko. Ako priblížil, počas minulých rokov mnoho krajín bolo „čiernymi pasažiermi“, ktorí na rezort obrany vyčleňovali len jedno percento HDP.
„Vytvárať nejakú paralelnú štruktúru alebo organizáciu, ja si nemyslím, že takto to momentálne stojí. Treba však byť pripravení na to, že USA sa môžu v budúcnosti ukázať ako nespoľahlivý partner,“ skonštatoval Galko.
Je Ukrajina spoľahlivým partnerom?
Bývalý minister obrany v súvislosti s Ukrajinou pripomenul, že už v rokoch 2010 a 2011 bola Ukrajina kooperujúcim členom, ktorá sa zúčastňovala rôznych stretnutí, napríklad aj formátu Vyšehradskej štvorky (V4).„Samozrejme, že perspektívne treba počítať aj s Ukrajinou, ale v prvom rade treba, aby ten konflikt skončil, a aby Ukrajina dosiahla to, čo si spravodlivo dosiahnuť zaslúži,“ hovorí Galko.
Ale je pre nás Ukrajina bezpečným a spoľahlivým partnerom po tom, ako sa nedávno ukrajinský radikál vyhrážal smrťou premiérovi Robertovi Ficovi ako aj maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi? „Dnes sa postaviť do roviny nejakého strašenia, že netreba spolupracovať s Ukrajinou, lebo sú tam také a také sily či ideológie, to by nebolo správne,“ reagoval na otázku Galko.
„Akákoľvek vyhrážka smrťou je neprijateľná, a je to úplne jedno či je to Robert Fico alebo Viktor Orbán, alebo Jaroslav Naď. Smrťou sa nevyhráža, násilie nič nerieši. Debilov a hlupákov nájdete v každej krajine, žiaľbohu aj v politike, Slovensko je toho príkladom,“ vyhlásil na záver Juraj Šeliga.