Poľský premiér Tusk pocestuje do Kyjeva rokovať o globálnej konferencii k obnove Ukrajiny

Poľský premiérDonald Tusk v utorok oznámil, že tento týždeň vycestuje do Kyjeva, kde bude rokovať o organizácii globálnej konferencie zameranej na obnovu Ukrajiny.
Obnova krajiny
Podľa jeho slov by sa konferencia mala uskutočniť v júni v severopoľskom meste Gdansk. Spolu s Tuskom navštívi Ukrajinu aj poľský minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski, ktorý bude so svojím tímom zodpovedný za prípravu podujatia.
„Organizačné detaily prediskutujeme s našimi ukrajinskými partnermi,“ uviedol Tusk. Dodal, že po skončení vojny alebo bojov bude možné spustiť „veľký plán obnovy Ukrajiny“.
Veľké investície
Podľa Tuska to bude znamenať rozsiahle investície, veľké finančné objemy a zapojenie významných spoločností. Zdôraznil, že Poľsko sa chce na tomto procese aktívne podieľať.
„Preto je dobré, že organizujeme globálnu konferenciu za účasti podnikateľov, firiem, odborníkov a politických lídrov z celého sveta,“ dodal poľský premiér.