Zelenskyj: V Rusku buď týždeň trvá štyri dni alebo Moskva chce vojnu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Rusko v noci na utorok porušilo energetické prímerie dohodnuté so Spojenými štátmi. Podľa Zelenského ruskí okupanti opäť ignorovali úsilie americkej strany.
„Počas stretnutia našich rokovacích tímov zaznela žiadosť amerického prezidenta o zdržanie sa útokov na energetickú a kritickú infraštruktúru. A americký prezident povedal, že by sme sa mali zdržať útokov týždeň,“ poznamenal ukrajinský líder počas utorňajšej tlačovej konferencie s generálnym tajomníkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Markom Ruttem v Kyjeve.
Bomby napriek sľubom. Rusko znovu zaútočilo na zamrznutý Kyjev
Zelenskyj zdôraznil, že prímerie začalo platiť v noci z piatka 30. januára a podľa názoru Ukrajiny úderom 3. februára Rusi porušili svoj sľub. „To znamená, že buď Rusko verí tomu, že týždeň má štyri neúplné dni namiesto siedmich, alebo sa naozaj zameriavajú na vojnu. A jednoducho čakali na najchladnejšie dni tejto zimy, keď na významnom území Ukrajiny je viac ako mínus 20 stupňov Celzia,“ poznamenal ukrajinský prezident.
Hlava štátu zdôraznila, že okupanti útočili predovšetkým na energetický sektor, aby ľudí pripravili o svetlo a teplo: „Toto je skutočný postoj Ruska ku všetkému, čo sa deje.“ Ukrajina bude v tejto veci kontaktovať štáty a Zelenskyj očakáva, že „partneri nebudú mlčať“ o tom, čo sa deje.
Moskva podľa Zelenského dáva prednosť teroru pred diplomaciou. Ruské rakety poškodili aj kyjevský pamätník 2. svetovej vojny
Po Zelenského slovách americký prezident Donald Trump naliehal na ruského vodcu Vladimira Putina, aby konečne ukončil vojnu. „Chcem, aby ukončil vojnu,“ povedal Trump, keď sa ho reportér AFP v Oválnej pracovni pýtal na obnovené útoky.
Na otázku, či je sklamaný, že Putin nepredĺžil „energetické prímerie“, odpovedal: „Chcel by som, aby to urobil.“ Na druhej strane Trump tvrdil, že Putin dodržal týždňové prímerie, lebo podľa neho zastavil útoky od nedele do nedele.