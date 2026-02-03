Moskva to zrejme s mierom na Ukrajine nemyslí vážne, povedal šéf NATO v Kyjeve

Najnovšie nočné ruské útoky na Ukrajinu nenaznačujú, že by to Moskva s uzavretím mieru a ukončením vojny myslela vážne, vyhlásil generálny tajomníkOrganizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)Mark Rutte počas utorkovej návštevy Kyjeva.
„V súčasnosti prebiehajú priame rokovania a je to dôležitý pokrok. Ale ruské útoky, ako tie z minulej noci, nesignalizujú seriózny prístup k mieru,“ povedal šéf Aliancie počas príhovoru v ukrajinskom parlamente.
Najväčší útok na energetický sektor
Rusko podľa Kyjeva krátko pred ďalším kolom mierových rokovaní, ktoré majú začať v stredu v Abú Zabí, uskutočnilo najväčší útok na energetickú infraštruktúru v tomto roku, čo v mrazivých teplotách pripravilo státisíce ľudí o teplo a elektrinu.
Bomby napriek sľubom. Rusko znovu zaútočilo na zamrznutý Kyjev
„V noci Rusko uskutočnilo svoj najsilnejší útok na energetický sektor od začiatku roka. Cieľom boli zariadenia na výrobu a distribúciu elektriny,“ uviedla najväčšia ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK. K útoku došlo napriek tomu, že Moskva prisľúbila dočasné pozastavenie úderov na energetické zariadenia, na ktoré ju vyzval Washington.
NATO je pripravené pomôcť
Rutte v prejave pred ukrajinskými zákonodarcami apeloval na členské štáty NATO, aby „siahli hlboko do svojich zásob“ a poskytli Ukrajine viac systémov protivzdušnej obrany, ktoré naliehavo potrebuje na odrážanie ruských útokov.
Moskva podľa Zelenského dáva prednosť teroru pred diplomaciou. Ruské rakety poškodili aj kyjevský pamätník 2. svetovej vojny
Zároveň zdôraznil, že pozornosť Aliancie sa ani napriek napätiu okolo amerických požiadaviek týkajúcich sa Grónska neodklonila od podpory Kyjeva. Podľa neho sú európski členovia NATO pripravení poskytnúť Ukrajine silné bezpečnostné záruky a v prípade potreby aj nasadiť sily na zabezpečenie trvalého dodržiavania prípadného prímeria.
„Bezpečnostné záruky sú pevné a to je kľúčové – pretože vieme, že dosiahnutie dohody o ukončení tejto hroznej vojny si vyžiada ťažké rozhodnutia,“ povedal. Dodal, že Ukrajina musí mať absolútnu istotu, že utrpenie a obete, ktoré vo vojne priniesla, sa už nebudú opakovať.