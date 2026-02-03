Moskva to zrejme s mierom na Ukrajine nemyslí vážne, povedal šéf NATO v Kyjeve

K útoku došlo napriek tomu, že Moskva prisľúbila dočasné pozastavenie úderov na energetické zariadenia, na ktoré ju vyzval Washington.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War NATO
Šéf NATO Mark Rutte (vpravo) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským počas návštevy Kyjeva v utorok 3. februára 2026. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Najnovšie nočné ruské útoky na Ukrajinu nenaznačujú, že by to Moskva s uzavretím mieru a ukončením vojny myslela vážne, vyhlásil generálny tajomníkOrganizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)Mark Rutte počas utorkovej návštevy Kyjeva.

„V súčasnosti prebiehajú priame rokovania a je to dôležitý pokrok. Ale ruské útoky, ako tie z minulej noci, nesignalizujú seriózny prístup k mieru,“ povedal šéf Aliancie počas príhovoru v ukrajinskom parlamente.

Najväčší útok na energetický sektor

Rusko podľa Kyjeva krátko pred ďalším kolom mierových rokovaní, ktoré majú začať v stredu v Abú Zabí, uskutočnilo najväčší útok na energetickú infraštruktúru v tomto roku, čo v mrazivých teplotách pripravilo státisíce ľudí o teplo a elektrinu.

„V noci Rusko uskutočnilo svoj najsilnejší útok na energetický sektor od začiatku roka. Cieľom boli zariadenia na výrobu a distribúciu elektriny,“ uviedla najväčšia ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK. K útoku došlo napriek tomu, že Moskva prisľúbila dočasné pozastavenie úderov na energetické zariadenia, na ktoré ju vyzval Washington.

NATO je pripravené pomôcť

Rutte v prejave pred ukrajinskými zákonodarcami apeloval na členské štáty NATO, aby „siahli hlboko do svojich zásob“ a poskytli Ukrajine viac systémov protivzdušnej obrany, ktoré naliehavo potrebuje na odrážanie ruských útokov.

Zároveň zdôraznil, že pozornosť Aliancie sa ani napriek napätiu okolo amerických požiadaviek týkajúcich sa Grónska neodklonila od podpory Kyjeva. Podľa neho sú európski členovia NATO pripravení poskytnúť Ukrajine silné bezpečnostné záruky a v prípade potreby aj nasadiť sily na zabezpečenie trvalého dodržiavania prípadného prímeria.

„Bezpečnostné záruky sú pevné a to je kľúčové – pretože vieme, že dosiahnutie dohody o ukončení tejto hroznej vojny si vyžiada ťažké rozhodnutia,“ povedal. Dodal, že Ukrajina musí mať absolútnu istotu, že utrpenie a obete, ktoré vo vojne priniesla, sa už nebudú opakovať.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
15 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Viac k osobe: Mark Rutte
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk