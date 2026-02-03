Európa potrebuje vlastné kanály. Macron hovorí, že sa pracuje na obnovení kontaktu s Putinom

Zdôraznil však, že Moskva neprejavuje žiadnu „skutočnú ochotu“ rokovať o prímerí.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: Philippe Magoni, Pool via AP
Francúzsky prezidentEmmanuel Macron v utorok povedal, že sa pripravuje na obnovenie dialógu s Vladimirom Putinom. Zdôraznil však, že Moskva neprejavuje žiadnu „skutočnú ochotu“ rokovať o prímerí.

Prebiehajúce diskusie

Macron minulý rok povedal, že verí, že Európa by sa mala obrátiť na Putina, a nie nechať Spojené štáty samé, aby prevzali vedenie v rokovaniach o ukončení konfliktu na Ukrajine, ktorý sa začal totálnou ruskou inváziou v roku 2022.

„Pripravuje sa to, a preto diskusie prebiehajú na technickej úrovni,“ povedal Macron v utorok v odpovedi na otázku počas návštevy severovýchodného Francúzska.

Bezpečnostné záruky

Povedal, že prípravy na obnovenie dialógu s Putinom sa robia „transparentne“ a v konzultácii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi spojencami.

Podotkol, že Francúzsko naďalej podporuje Ukrajinu, ale kontakt s Kremľom je potrebný na vyrokovanie bezpečnostných záruk po vojne. „V tejto súvislosti je dôležité, aby si Európania obnovili vlastné kanály,“ povedal Macron, no neuviedol konkrétny časový rámec.

