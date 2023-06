Ruská FSB má za úlohu zabiť Prigožina. Či uspejú, to podľa Budanova ukáže až čas

Po pokuse wagnerovcov o vzburu má ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) za úlohu zabiť zakladateľa žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. Domnieva sa tak šéf Obranného spravodajstva ukrajinského ministerstva obrany Kyrylo Budanov. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na portál War Zone.

„Vieme, že FSB bola pridelená úloha zabiť Prigožina. Uspejú? To ukáže čas. V každom prípade potenciálne pokusy o zabitie neprídu rýchlo. Zaberie im to určitý čas pripraviť príslušné prístupy a dostať sa do etapy, keď budú pripravení na rozsiahlu operáciu,“ povedal Budanov.

„Ale chcel by som zdôrazniť, že je to veľká otvorená otázka. Budú schopní to urobiť? Odvážia sa splniť tento príkaz?,“ poznamenal šéf ukrajinského vojenského spravodajstva.