Kto sú wagnerovci? Prigožinova skupina nebojuje iba na Ukrajine, stráži aj zlaté bane

Wagnerova skupina je súkromná armáda žoldnierov, ktorá na Ukrajine bojuje po boku ruskej armády. Kremeľ však nedávno podnikol kroky, ktoré sa považovali za pokus dostať ju pod svoju kontrolu, čo vyvrcholilo vzburou.

Ako pripomína BBC, šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin sa následne vyhrážal pochodom na Moskvu, ak na svojich postoch neskončia minister obrany Sergej Šojgu, náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov a ďalší vysokí vojenskí funkcionári. Tento krok však rozhneval prezidenta Vladimira Putina, ktorý sľúbil potrestať tých, ktorí „zradili“ Rusko.

Sotva 36 hodín po tejto konfrontácii však Prigožin súhlasil s dohodou, ktorá ho aspoň nateraz „presťahovala“ do Bieloruska. Kremeľ uviedol, že v dôsledku toho nebude stíhaný, a ani jeho vojaci. Tí, ktorí si to želali, mohli podpísať zmluvy na vstup do bežných ruských ozbrojených síl.

Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služba (CIA) varoval Prigožina, že po neúspešnej vzbure by mal byť „veľmi opatrný okolo otvorených okien“. David Petraeus zjavne odkazoval na záhadné úmrtia ruských prominentov, ktoré zahŕňajú aj pády z okien, odkedy sa začala ruská vojna na Ukrajine.

Za koho bojujú?

Skupina Wagnerovcov (oficiálne nazývaná PMC Wagner) bola prvýkrát identifikovaná v roku 2014, keď podporovala proruské separatistické sily na východe Ukrajiny.

V tom čase to bola tajná organizácia, pôsobiaca väčšinou v Afrike a na Strednom východe. Predpokladá sa, že mala len asi 5-tisíc bojovníkov, väčšinou veteránov ruských elitných plukov a špeciálnych síl. Odvtedy sa však značne rozrástla.

BBC s odvolaním sa na januárové údaje britského ministerstva obrany uvádza, že skupina má určite 50-tisíc bojovníkov. Veľký nábor sa začal v roku 2022, pretože Rusko malo problém nájsť ľudí do armády. Asi 80 percent wagnerovcov na Ukrajine bolo podľa Američanov „stiahnutých“ z väzníc.

Jevgenij Prigožin. Foto: Prigozhin Press Service via AP.

Hoci sú žoldnierske sily v Rusku nelegálne, Wagnerova skupina sa zaregistrovala ako spoločnosť v roku 2022 a otvorila nové sídlo v Petrohrade. „V ruských mestách otvorene robí nábor na bilbordoch a v tamojších médiách ju označujú za vlasteneckú organizáciu,“ tvrdí Dr. Samuel Ramani z think tanku Royal United Services Institute.

Skupina wagnerovcov sa výrazne podieľala na ruskom dobytí mesta Bachmut na východe Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany najprv nespomenulo, že do bojov bola zapojená aj skupina wagnerovcov, neskôr však žoldnierov pochválilo za to, že hrali „odvážnu a nesebeckú“ úlohu.

Ako vznikla Wagnerova skupina?

Vyšetrovanie BBC poukázalo na účasť bývalého dôstojníka ruskej armády Dmitrija Utkina. Veterán z ruských vojen v Čečensku bol pravdepodobne prvým poľným veliteľom skupiny a pomenoval ju podľa svojho bývalého rádiového volacieho znaku.

Súčasným šéfom je už spomínaný Prigožin, bohatý podnikateľ a oligarcha prezývaný „Putinov šéfkuchár“. „Prvou operáciou Wagnerovej skupiny bola pomoc Rusku anektovať Krym v roku 2014,“ hovorí pre BBC Tracey Germanová, profesorka zaoberajúca sa konfliktom a bezpečnosťou na King’s College London.

Predpokladá sa, že v týždňoch pred ruskou inváziou na Ukrajinu, Wagnerova skupina vykonala útoky pod falošnou vlajkou, aby dala Kremľu zámienku na inváziu.

Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin a ruský prezident Vladimir Putin. Foto: SITA/AP.

Konfrontácia s ruskými vojenskými veliteľmi

V posledných mesiacoch Prigožin opakovane obvinil Šojgua a Gerasimova z nekompetentnosti a úmyselného nedostatočného zásobovania jednotiek wagnerovcov bojujúcich na Ukrajine.

Ruské ministerstvo obrany vydalo príkaz aby skupiny ako wagnerovci podpísali zmluvy čím by boli formálne pridané do ruských síl do konca júna. Prigožinova skupina v oznámení priamo menovaná nebola, ale bolo jasné, že týmto krokom chce Kremeľ získať nad wagnerovcami kontrolu.

Prigožina to nahnevalo a v tvrdej reakcii vyhlásil, že jeho sily budú zmluvy bojkotovať. Spor vyvrcholil 23. júna, keď Prigožin obvinil najvyšších predstaviteľov ruskej obrany z bombardovania Wagnerovych jednotiek, čo malo za následok veľký počet mŕtvych.

Členovia Wagnerovej skupiny takto opúšťali mesto Rostov nad Donom (24. jún 2023). Foto: SITA/AP.

Neposkytol však žiadne podrobnosti, ale o deň neskôr jeho jednotky prevzali kontrolu nad vojenským veliteľstvom v meste Rostov nad Donom na juhu Ruska a pokračovali v pochode na Moskvu s cieľom „odstrániť“ vojenské vedenie.

V istom momente sa vraj Wagnerove jednotky približovali k Moskve bez toho, aby narazili na akýkoľvek odpor. Zdalo sa, že dramatická eskalácia smeruje k možnej konfrontácii, Prigožin však po rozhovore s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom odvolal svoje jednotky a súhlasil s odchodom z Ruska.

Dohoda, ako neskôr potvrdil aj Kremeľ, zahŕňala aj prísľub zastaviť stíhanie jeho a aj vojakov, ktorí sa zúčastnili na vzbure.

Čo ďalšie Wagnerova skupina robí?

Od roku 2015 sú žoldnieri Wagnerovej skupiny aj v Sýrii, kde bojujú po boku provládnych síl a strážia ropné polia. V Líbyi podporujú sily generála Khalifa Haftarova, v Stredoafrickej republike majú strážiť diamantové bane a predpokladá sa že, strážia aj zlaté bane v Sudáne.

Vláda Mali v západnej Afrike údajne využíva wagnerovcov na boj proti islamským militantným skupinám. Postupne sa na povrch dostávajú aj zverstvá, ktoré skupina napáchala, či pácha. Jej bývalý vojenský veliteľ požiadal o azyl v Nórsku a tvrdí, že bol svedkom vojnových zločinov na Ukrajine.

Ukrajinská prokuratúra zase tvrdí, že traja žoldnieri Wagnerovej skupiny v apríli 2022 zabili a mučili civilistov neďaleko Kyjeva spolu s ruskými jednotkami. Nemecká spravodajská služba tvrdí, že žoldnieri z Wagnerovej skupiny mohli v marci 2022 zmasakrovať aj civilistov v Buči.

Organizácia spojených národov (OSN) a francúzska vláda obvinili wagnerovcov zo znásilnení a lúpeží na civilistoch v Stredoafrickej republike. V roku 2020 armáda Spojených štátov obvinila wagnerovcov, že nastražili nášľapné míny a iné improvizované výbušné zariadenia v líbyjskom hlavnom meste Tripolis a jeho okolí.