Z väznice prešiel k hot-dogom, „varil“ Putinovi a šéfoval rebelom. Kto je Jevgenij Prigožin?

Po týždňoch kritiky ruského vojenského vedenia prešiel Jevgenij Prigožin do akcie a nariadil svojej súkromnej armáde, aby obsadila kľúčové vojenské miesta. Žiadal hlavy ministra obrany Sergeja Šojgua, náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova a ďalších.

Ruský prezident Vladimir Putin to na nazval „zradou“ a varoval pred „nevyhnutným trestom“ pre tých, ktorí rozdeľujú ruskú spoločnosť. V príhovore tiež uviedol, že niektorí Rusi sa nechali „zviesť na zločinecké dobrodružstvo“ a konanie vzbúrencov označil za „nôž do chrbta“.

Avšak skôr, ako sa konfrontácia mohla pretaviť do násilia, Prigožin zastavil svoje jednotky a súhlasil s úplným opustením Ruska.

Ako pripomína BBC, vodca Wagnerovej skupiny Prigožin, sa ukázal ako kľúčový hráč v rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajine. Wagnerovi bojovníci viedli ruský nápor v kľúčových oblastiach vojny vrátane strategického mesta Bachmut.

Čas ubiehal a ako boje pokračovali začal Prigožin čoraz viac „vystrkovať rožky“. Kritizoval ruských vysokých vojenských predstaviteľov za to, čo považoval za neúspešný pokus o dosiahnutie cieľov „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine. Avšak prestal obviňovať Putin, s ktorým mal v minulosti blízky vzťah.

Ako teda muž s nejasnými začiatkami dosiahol taký vplyv a povesť hrôzostrašnej brutality a ako sa stal vodcom vnútroruského povstania?

Kto je Jevgenij Prigožin?

Jevgenij Prigožin pochádza z Petrohradu, rodného mesta Vladimira Putina.

Za trestný čin bol prvýkrát odsúdený už v roku 1979, keď mal 18 rokov a za krádež dostal podmienečný trest na dva a pol roka. O dva roky neskôr bol odsúdený opäť za krádež, tentokrát na 13 rokov väzenia, z ktorých si deväť odsedel za mrežami.

Po prepustení z väzenia začal Prigožin predávať párky v rožku a v Petrohrade mal sieť stánkov. Darilo sa mu a po niekoľkých rokoch už postúpil k drahým reštauráciám.

Práve tam sa dostal do kontaktu s vysokými a mocnými pánmi Petrohradu a neskôr aj Ruska. Jedna z jeho reštaurácií s názvom New Island bola loď, ktorá sa plavila po rieke Neva. Obľúbil si ju aj Putin a ako prezident tam začal vodiť svojich zahraničných hostí.

Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin a ruský prezident Vladimir Putin. Foto: SITA/AP.

A tak sa títo dvaja s najväčšou pravdepodobnosťou prvýkrát stretli. „Vladimir Putin… videl, že nemám problém podávať taniere hodnostárom osobne,“ povedal Prigožin v rozhovore. „Stretli sme sa, keď prišiel s japonským premiérom Morim,“ uvádza BBC.

Vtedajší japonský premiér Yoshiro Mori navštívil Petrohrad v apríli 2000, na samom začiatku „panovania“ Putina. Putin dôveroval Prigožinovi natoľko, že v roku 2003 oslávil aj svoje narodeniny v reštaurácii New Island.

Po rokoch bola Prigožinova cateringová spoločnosť Concord zazmluvnená na dodávanie potravín do Kremľa, čím si vyslúžil prezývku „Putinov šéfkuchár“. Firmy spájané s Prigožinom tiež získali lukratívne zákazky na stravovanie od armády aj štátnych škôl.

Ako vznikla Wagnerova skupina?

Až po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2014 sa začali objavovať náznaky, že Prigožin nie je len obyčajný podnikateľ. Tajomná súkromná vojenská spoločnosť, o ktorej sa hovorilo, že je s ním spojená, bola najprv hlásená ako bojujúca proti ukrajinským silám vo východnej oblasti Donbasu.

Zakladateľ Wagnerovej skupiny je všeobecne známy ako Wagner, veterán z ruských vojen v Čečensku, pomenovaný podľa svojho rádiového volacieho znaku. Údajne ho fascinovalo nacistické Nemecko. Okrem Ukrajiny bol Wagner aktívny v celej Afrike a tiež mimo nej. Vždy pritom plnil úlohy, ktoré podporovali agendu Kremľa, od podpory režimu Bašára al-Asada v Sýrii, až po boj proti francúzskemu vplyvu v Mali.

Časom si skupina žoldnierov získala hrôzostrašnú povesť brutality. Členovia Wagnerovej skupiny boli obvinení z toho, že v roku 2017 brutálne mučili sýrskeho zajatca, sťali mu hlavu a potom zapálili jeho telo. Nasledujúci rok boli pri vyšetrovaní Wagnerovej prítomnosti v Stredoafrickej republike zabití traja ruskí novinári.

Jevgenij Prigožin. Foto: Prigozhin Press Service via AP.

V roku 2022 bol Wagner opäť obvinený zo zabitia muža kladivom pre podozrenie, že skupinu na Ukrajine „zradil“. Po tom, čo poslanci Európskeho parlamentu vyzvali, aby boli wagnerovci označení za teroristickú skupinu, tvrdil, že politikom poslal krvavé kladivo.

Prigožin celé roky popieral, že by mal nejaké väzby na Wagnera a dokonca žaloval ľudí, ktorí mu to naznačovali. V septembri 2022 však priznal, že skupinu založil v roku 2014. USA, EÚ aj Spojené kráľovstvo uvalili na wagnerovcov sankcie, no v Rusku pôsobiť môžu, aj keď zákon zakazuje žoldnierske aktivity.

„Trollové farmy“ a voľby v USA

Prigožin sa však nezapájal do svetovej politiky len mužmi so zbraňami, ale spoliehal sa aj na ľudí s klávesnicami.

Už roky je obviňovaný, že stojí za takzvanými „trollovými farmami“ alebo „fabrikami na roboty“, ktoré využívali účty na sociálnych sieťach a webových stránkach na šírenie prokremeľských názorov. Takéto úsilie viedla Internetová výskumná agentúra (IRA) so sídlom v Petrohrade, ktorá je najlepšie známa zasahovaním do prezidentských volieb v USA v roku 2016.

Bývalý riaditeľ FBI Robert Mueller, ktorý bol poverený vyšetrovaním tvrdení o tajnej dohode medzi kampaňou Donalda Trumpa a Ruskom, dospel k záveru, že IRA uskutočnila kampaň na sociálnych sieťach, ktorej cieľom bolo vyvolať a zväčšiť politické a sociálne nezhody v USA. Vyvinula sa z toho operácia na podporu Trumpa a zneváženie jeho volebnej rivalky Hillary Clintonovej, uvádzalo sa v Muellerovej správe.

Jevgenij Prigožin. Foto: Prigozhin Press Service via AP.

USA uvalili sankcie na IRA, a Prigožina osobne, za zasahovanie do prezidentských volieb v roku 2016. Ukrajina je ďalším hlavným cieľom dezinformačných kampaní IRA a podľa Spojeného kráľovstva „kybernetickí vojaci“, s podozrením na prepojenie na Prigožina, zaútočili na krajiny vrátane Spojeného kráľovstva, Južnej Afriky a Indie.

Rovnako ako v prípade Wagnera, po tom, čo popieral akúkoľvek účasť a žaloval ľudí, ktorí naznačovali, že stojí za továrňami na trollov a farmami na roboty, Prigožin vo februári 2023 tvrdil, že „vymyslel, vytvoril a prevádzkoval“ IRA.

Prečo je užitočný pre Putina?

Prečo by však Kremeľ chcel, aby niekto ako Prigožin viedol dezinformačné a vojenské kampane po celom svete?

Jedným z hlavných dôvodov je tzv. „pravdepodobná popierateľnosť“. Používanie súkromných agentov umožňuje ruskej vláde popierať účasť na veľmi citlivých operáciách.

A prečo skončil Prigožin v tejto úlohe? Podľa novinára Iľju Žeguleva, ktorý podrobne študoval Prigožinov životopis, je dôvodov viacero. „Nikdy neodmietol robiť špinavé činy. Nemal čo stratiť na dobrej povesti,“ argumentuje Žegulev.

Jevgenij Prigožin. Foto: SITA/AP

Ďalším dôvodom bola Prigožinova minulosť. „Putin nemá rád ľudí s bezchybne čistou povesťou, pretože sú ťažko ovládateľní. Z tohto pohľadu bol Prigožin ideálnym kandidátom,“ dodáva.

Prigožin v rozhovore z roku 2011 povedal, že raz napísal knihu pre deti, kde hlavná postava „pomohla kráľovi zachrániť jeho kráľovstvo“ a potom pokračovala v „niečom skutočne hrdinskom“.

Ako je zapojený do vojny na Ukrajine?

Spočiatku sa Prigožin vyhýbal žiare reflektorov, zvyčajne komunikoval s médiami prostredníctvom vyhlásení vydaných jeho cateringovou spoločnosťou Concord. To sa zmenilo po tom, čo Rusko vo februári 2022 spustilo svoju rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.

Prigožinove služby boli opäť veľmi žiadané. Po rokoch popierania, že Wagner vôbec existoval, 27. júla 2022 Kremľom kontrolované médiá zrazu priznali, že bojuje na východnej Ukrajine.

Jevgenij Prigožin. Foto: SITA/AP.

Prigožin tiež začal na sociálne siete zverejňovať videá, zrejme natočené v okupovaných častiach Ukrajiny, v ktorých sa chválil tamojšími úspechmi. V tom čase žiadna iná súkromná vojenská spoločnosť na svete nemala prístup k toľkým súpravám vrátane stíhačiek, vrtuľníkov a tankov.

Po tom, čo boli na Ukrajine zabité desiatky tisíc ruských vojakov, Prigožinovi umožnili nábor vo väzniciach. Osobne ich navštívil početné množstvo, aby sľúbil odsúdeným zločincom, že po šiestich mesiacoch bojov pri wagnerovcoch na Ukrajine, budú môcť ísť slobodní domov a bez odsúdenia, ak teda prežijú.

Od kritiky po priamu konfrontáciu

Ako sa ruská invázia zadrhávala, Prigožin bol čoraz kritickejší voči ruskému vojenskému vedeniu.

Jeho vzťahy s ruským ministrom obrany Šojguom sa zhoršili a začiatkom roka 2023 Prigožinovi zakázali nábor ďalších väzňov. Prigožin opakovane tvrdil, že ministerstvo obrany „vyhladovalo” wagnerovcov od munície, a v jednom momente dokonca obvinil Šojgu a Gerasimova zo zrady.

Prigožinova čoraz otvorenejšia kritika sa preniesla do priamej konfrontácie v júni 2023, keď obvinil ruskú armádu z útoku na základňu wagnerovcov na Ukrajine, čo Kremeľ samozrejme poprel.

Jevgenij Prigožin. Foto: Prigozhin Press Service/AP

Wagnerovi bojovníci potom prešli z okupovaného ukrajinského územia do Ruska a obsadili kľúčové vojenské miesta v Rostove na Done, kde je aj sídlo ruskej armády, ktoré riadi boje na Ukrajine. Rusko začalo trestné konanie proti Prigožinovi za podnecovanie k ozbrojenej rebélii, zatiaľ čo prezident Putin označil jeho činy za „zradu“.

Niekoľko hodín pochodovali wagnerovci smerom k Moskve s cieľom odstrániť vojenské vedenie, Prigožin však v poslednej chvíli odvolal svoje jednotky a oznámil, že spravil dohodu sprostredkovanú bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom.

Kremeľ potvrdil podrobnosti, ktoré zahŕňali stiahnutie obvinení proti Prigožinovi a jeho jednotkám, ktoré sa zúčastnili na vzbure, výmenou za to sa však kontroverzný šéf žoldnierov musel odsťahovať do Bieloruska.

Putin sa následne v pondelok 26. júna večer v príhovore k národu poďakoval bojovníkom žoldnierskej Wagnerovej skupiny, ktorí vraj urobili „správne rozhodnutie“ a zastavili svoj pohyb na Moskvu. „Ďakujem tým vojakom a veliteľom z Wagnerovej skupiny, ktorí urobili jediné správne rozhodnutie, nešli do bratovražedného krviprelievania, zastavili sa na poslednej línii,“ povedal Putin. Informoval o tom web cnn.com.

Putin ďalej uviedol, že títo bojovníci budú mať „možnosť pokračovať v službe Rusku uzatvorením kontraktu s ministerstvom obrany alebo inými bezpečnostnými úradmi alebo sa môžu vrátiť k svojim rodinám a priateľom. Kto chce, môže ísť do Bieloruska.“

Ruské úrady tiež zrušili trestné stíhanie žoldnierov z Wagnerovej skupiny, ktorí sa cez víkend zúčastnili na vzbure. Stíhať prestali aj Prigožina. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila, že jej vyšetrovanie dospelo k záveru, že účastníci vzbury „zastavili svoje aktivity smerujúce k spáchaniu trestného činu“. Informoval o tom portál news.sky.com.

Prigožin sa podľa slov bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka tiež vzdal svojich požiadaviek na odvolanie Šojgua a Gerasimova. Informoval o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na bieloruskú agentúru Belta.