Republika sa stáva prístavom nespokojných voličov Smeru, Progresívne Slovensko zlyháva v jednej veci

Väčšina slovenskej spoločnosti je orientovaná ľavicovo. Preferuje aktívny štát, ktorý zasahuje do hospodárstva, buduje sociálny systém a znižuje rozdiely medzi bohatými a chudobnými.
Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry NMS Market Research pre denník SME. Takýchto voličov je na Slovensku až 62 percent, pričom k pravici sa hlási 12 percent voličov a 17 percent tvoria stredoví voliči.
PS dokáže oslovovať širší okruh voličov
Zarážajúco môže pôsobiť fakt, že hoci aktuálne vedie v prieskumoch hnutie Progresívne Slovensko s podporou okolo 22 percent, v skutočnosti jeho politiku – na základe programu do volieb 2023 – bez vážnejších výhrad berie len 15 percent jeho voličov. Vďaka stredovej pozícii s ľavicovými prvkami a vďaka absencii ľavicovejšej liberálnej konkurencie dokáže PS oslovovať širší okruh voličov, poukazuje denník SME.
Chemtrails aj svet ovládaný Židmi, hoaxom najviac veria podporovatelia Republiky a Smeru
Až 53 percent voličov PS sa hlási k liberálnej ľavici. V prípade ďalšej liberálnej strany – Sloboda a Solidarita (SaS) – je to tretina jej voličstva. SaS je jediným reprezentantom liberálnej pravice na Slovensku, ku ktorej sa podľa prieskumu hlásia na Slovensku len štyri percentá voličov. Celkovo tvorí liberálny tábor podľa zistení agentúry NMS 22 percent voličov na Slovensku.
Tradicionalistická ľavica
Najviac zo všetkých voličov, 44 percent, sympatizuje s myšlienkami tradicionalistickej ľavice, teda s ľavicovým ekonomickým programom a konzervatívnym svetonázorom, vrátane dôrazu na tradičné hodnoty, rodinu či národnú identitu.
V tomto sektore zápasia o voliča všetky tri strany súčasnej vládnej koalície – Smer, Hlas aj SNS. Až 70 percent voličov Smeru premiéra Roberta Fica tvoria ľudia, ktorí sa identifikujú s tradicionalistickou ľavicou.
Smer výrazne zaostáva za Progresívnym Slovenskom aj v ďalšom prieskume. Kto by zostavoval koalíciu?
„Hlas je v porovnaní so Smerom predsa len zaradený viac do stredu. Preto nie je prekvapením, že vo voľbách v roku 2023 táto strana výrazne lovila práve vo vodách politického stredu. Za posledné dva roky sa to zmenilo a môžeme konštatovať, že elektoráty Hlasu a Smeru sú z hľadiska hodnotového nastavenia v súčasnosti takmer identické,“ poukázal spoluautor analýzy Mikuláš Hanes z NMS.
Zodpovedá to tomu, ako sa Hlas zmenil po tom, čo sa predsedom strany stal Matúš Šutaj Eštok – jeho agresívnejší spôsob komunikácie, vrátane obsahu, sa približuje viac štýlu Fica a Smeru. Z voličov Hlasu sa k tradicionalistickej ľavici hlási približne 66 percent.
Prístav pre nespokojných voličov Smeru
Hnutie Republika model NMS umiestňuje na rozhraní tradicionalistickej ľavice a pravice. Z tejto pozície vie účinnejšie oslovovať voličov na oboch stranách tradicionalistického voličského spektra, hoci až 79 percent jej voličov sa hlási k ľavici, poukázal denník. Tieto zistenia pomáhajú vysvetliť, prečo sa Republika stáva prístavom nespokojných voličov Smeru.
Hlas aj Smer strácajú voličské jadro, koaličnú väčšinu by nevytvorili ani s Republikou
„Ako je vidieť, voliči týchto dvoch strán sú si názorovo veľmi blízki,“ vysvetľuje Hanes. Tradicionalistickú pravicu tak na Slovensku zastupuje najmä KDH, zatiaľ čo Hnutie Slovensko sa tiež približuje k tradicionalistickému stredu. Väčšina voličov oboch hnutí – približne 70 percent – sa podľa zistení prikláňa k ľavicovej orientácii.
Výskum agentúry NMS Market Research prebiehal od 2. do 7. júla cez National Sample a zúčastnilo sa na ňom 1 009 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18 a viac rokov.