Prieskum: Smer-SD a KDH sú na tom najhoršie za posledný polrok, do parlamentu by prešli aj Demokrati

Najnovší prieskum ukázal, že Progresívne Slovensko zvýšilo náskok pred Smerom, Hlas-SD nie je na treťom mieste sám a SaS aj KDH majú rovnakú podporu.
Aktualizované
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
3 min. čítania
Premiér Robert Fico, Smer SD
Robert Fico, premiér a predseda strany Smer-SD
Najnovší prieskum poslal do parlamentu osem politických subjektov, strana Demokrati je nad piatimi percentami, ale opozícia by aj napriek tomu potrebovala na vládnutie Igora Matoviča a jeho hnutie Slovensko. Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, ktoré zvýšilo náskok pred stranou Smer-SD.

Ak by sa voľby konali v septembri, tak podľa prieskumu agentúry Focus pre portál 360-tka, by progresívci získali presne 22 percent hlasov a oproti augustu si polepšili o takmer percento. Druhý by skončil Smer-SD so ziskom 18,2 percenta, čo je najhorší výsledok najsilnejšej vládnej strany za posledných šesť mesiacov a za rovnaké obdobie je to aj najvyššia strata na Progresívne Slovensko – takmer štyri percentá.

KDH a SaS sú na tom rovnako

O tretie miesto sa delia Hlas-SD a hnutie Republika, ktorí majú zhodne po 9,7 percenta. „Hlas-SD vôbec po prvý raz v prieskume Focusu klesol pod 10 percent,“ priblížila Gabriela Kajtárová zo spomínaného webu. Hnutie Slovensko má 8,5 percenta, matovičovci si už štvrtý mesiac po sebe polepšili a momentálne sú na tom rovnako ako v júni.

Aj ďalšie dva subjekty majú v septembri rovnaký zisk – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Sloboda a Solidarita (SaS) sú bok po boku so ziskom 6,1 percenta. SaS-ka sa za posledných šesť mesiacov nedostala nad sedem percent, pre hnutie Milana Majerského je to za toto obdobie najhorší výsledok a od apríla, kedy malo 8,4 percenta si pohoršilo o vyše dva percentuálne body.

Demokrati majú 5,1 percenta

Strana Demokrati by do parlamentu preliezla s 5,1 percentami. Naopak, zhodne sedem desatín by chýbalo Aliancii a Slovenskej národnej strane (SNS).

Aj napriek tomu, že do parlamentu by prešli aj Demokrati, opozícia by stále potrebovala na vládnutie matovičovcov, pretože bez nich by mala len 69 poslancov – Progresívne Slovensko 39, KDH 11, SaS 10 a Demokrati 9. S hnutím Slovensko, ktoré by malo 15 kresiel v pléne, by to spolu dalo 84 mandátov.

Ak by sa voľby skončili ako ukázal tento prieskum, Smer-SD by mal 32 poslancov a Hlas-SD aj Republika po 17. Agentúra Focus zbierala dáta v dňoch 10. až 17. septembra na vzorke 1086 respondentov, teda prieskum už zachytáva aj náladu ľudí po ohlásení tretieho balíka konsolidácie, ktorý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predstavil 9. septembra.

Výsledky prieskumu agentúry Focus – vývoj preferencií

  • zdroj: 360tka
Politický subjektSeptemberAugustJúlJúnMájApríl
Progresívne Slovensko22 %21,2 %20,7 %20,2 %20,9 %21 %
Smer-SD18,2 %18,7 %19,6 %18,8 %19,1 %19,3 %
Hlas-SD9,7 %10,1 %11,7 %10,5 %10,6 %10,9 %
Republika9,7 %9,9 %9,8 %9,7 %7,9 %8,2 %
Hnutie Slovensko8,5 %8,2 %7,5 %8,5 %7,8 %7,3 %
KDH6,1 %6,7 %6,3 %7,5 %7,3 %8,4 %
Sloboda a Solidarita6,1 %6,3 %6,8 %6,1 %6,8 %6,6 %
Demokrati5,1 %4,8 %4,6 %4,8 %4,6 %4,3 %
Aliancia4,3 %4,6 %4 %4,8 %4,6 %4,7 %
SNS4,3 %4 %3,8 %3,7 %3,9 %3,9 %
