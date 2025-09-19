Prieskum: Smer-SD a KDH sú na tom najhoršie za posledný polrok, do parlamentu by prešli aj Demokrati

Najnovší prieskum poslal do parlamentu osem politických subjektov, strana Demokrati je nad piatimi percentami, ale opozícia by aj napriek tomu potrebovala na vládnutie Igora Matoviča a jeho hnutie Slovensko. Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, ktoré zvýšilo náskok pred stranou Smer-SD.
Ak by sa voľby konali v septembri, tak podľa prieskumu agentúry Focus pre portál 360-tka, by progresívci získali presne 22 percent hlasov a oproti augustu si polepšili o takmer percento. Druhý by skončil Smer-SD so ziskom 18,2 percenta, čo je najhorší výsledok najsilnejšej vládnej strany za posledných šesť mesiacov a za rovnaké obdobie je to aj najvyššia strata na Progresívne Slovensko – takmer štyri percentá.
KDH a SaS sú na tom rovnako
O tretie miesto sa delia Hlas-SD a hnutie Republika, ktorí majú zhodne po 9,7 percenta. „Hlas-SD vôbec po prvý raz v prieskume Focusu klesol pod 10 percent,“ priblížila Gabriela Kajtárová zo spomínaného webu. Hnutie Slovensko má 8,5 percenta, matovičovci si už štvrtý mesiac po sebe polepšili a momentálne sú na tom rovnako ako v júni.
Prieskum: Smer sa vrátil na číslo z júna, za posledný mesiac najviac stratil Hlas a stúpli matovičovci
Aj ďalšie dva subjekty majú v septembri rovnaký zisk – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Sloboda a Solidarita (SaS) sú bok po boku so ziskom 6,1 percenta. SaS-ka sa za posledných šesť mesiacov nedostala nad sedem percent, pre hnutie Milana Majerského je to za toto obdobie najhorší výsledok a od apríla, kedy malo 8,4 percenta si pohoršilo o vyše dva percentuálne body.
Demokrati majú 5,1 percenta
Strana Demokrati by do parlamentu preliezla s 5,1 percentami. Naopak, zhodne sedem desatín by chýbalo Aliancii a Slovenskej národnej strane (SNS).
Aj napriek tomu, že do parlamentu by prešli aj Demokrati, opozícia by stále potrebovala na vládnutie matovičovcov, pretože bez nich by mala len 69 poslancov – Progresívne Slovensko 39, KDH 11, SaS 10 a Demokrati 9. S hnutím Slovensko, ktoré by malo 15 kresiel v pléne, by to spolu dalo 84 mandátov.
Ak by sa voľby skončili ako ukázal tento prieskum, Smer-SD by mal 32 poslancov a Hlas-SD aj Republika po 17. Agentúra Focus zbierala dáta v dňoch 10. až 17. septembra na vzorke 1086 respondentov, teda prieskum už zachytáva aj náladu ľudí po ohlásení tretieho balíka konsolidácie, ktorý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predstavil 9. septembra.
Výsledky prieskumu agentúry Focus – vývoj preferencií
- zdroj: 360tka
|Politický subjekt
|September
|August
|Júl
|Jún
|Máj
|Apríl
|Progresívne Slovensko
|22 %
|21,2 %
|20,7 %
|20,2 %
|20,9 %
|21 %
|Smer-SD
|18,2 %
|18,7 %
|19,6 %
|18,8 %
|19,1 %
|19,3 %
|Hlas-SD
|9,7 %
|10,1 %
|11,7 %
|10,5 %
|10,6 %
|10,9 %
|Republika
|9,7 %
|9,9 %
|9,8 %
|9,7 %
|7,9 %
|8,2 %
|Hnutie Slovensko
|8,5 %
|8,2 %
|7,5 %
|8,5 %
|7,8 %
|7,3 %
|KDH
|6,1 %
|6,7 %
|6,3 %
|7,5 %
|7,3 %
|8,4 %
|Sloboda a Solidarita
|6,1 %
|6,3 %
|6,8 %
|6,1 %
|6,8 %
|6,6 %
|Demokrati
|5,1 %
|4,8 %
|4,6 %
|4,8 %
|4,6 %
|4,3 %
|Aliancia
|4,3 %
|4,6 %
|4 %
|4,8 %
|4,6 %
|4,7 %
|SNS
|4,3 %
|4 %
|3,8 %
|3,7 %
|3,9 %
|3,9 %