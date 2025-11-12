Regenerácia na tanieri, ktorá pomáha telu po intenzívnom tréningu. Aké jedlo si dopriať? - VIDEO, FOTO

Po tréningu si telo zaslúži viac než len oddych – potrebuje výživu, ktorá mu pomôže zregenerovať, doplniť energiu a pripraviť sa na ďalší výkon.
Správne jedlo po cvičení dokáže urýchliť obnovu svalov, znížiť únavu a podporiť rast svalovej hmoty. Ak viete, čo zaradiť na tanier, regenerácia môže byť rýchlejšia a efektívnejšia.
Počas tréningu sa svaly namáhajú, v tele sa míňa glykogén a mikrotrhliny v tkanivách čakajú na opravu. Aby sa mohli regenerovať, telo potrebuje bielkoviny – stavebný materiál pre svaly, a sacharidy – zdroj energie, ktorý dopĺňa zásoby glykogénu.
Skvelým príkladom je kuracie alebo morčacie mäso s ryžou a zeleninou – jednoduchá kombinácia, ktorá obsahuje všetko, čo svaly po tréningu potrebujú. Ak preferujete rastlinnú stravu, siahnite po quinoi s cícerom a zeleninou – dodá kompletné aminokyseliny aj vlákninu.
Ďalšou možnosťou je losos so zemiakmi a špenátom – obsahuje kvalitné bielkoviny aj zdravé tuky (omega-3 mastné kyseliny), ktoré znižujú zápaly a podporujú regeneráciu.
Ak hľadáte niečo rýchlejšie, ideálne sú smoothie po tréningu – napríklad banán, proteínový prášok, mandľové mlieko a lyžica orechového masla. Takéto jedlo je ľahko stráviteľné a dodá telu energiu hneď po cvičení.
Nezabudnite ani na hydratáciu – voda a minerály (najmä sodík, draslík a horčík) sú nevyhnutné pre obnovu rovnováhy v tele po potení.
To, čo zjete po tréningu, rozhoduje o tom, ako rýchlo sa vaše telo zotaví a posilní.
Ak mu doprajete kvalitné bielkoviny, sacharidy a zdravé tuky, odmení sa vám lepším výkonom, menšou únavou a pevnejším telom. Regenerácia totiž nezačína oddychom – ale práve jedlom.