Milujete burgre či pizzu? Existujú aj ich jednoduché fit verzie, ktoré nasýtia a chutia skvelo - VIDEO, FOTO

Fast food si spájame s rýchlosťou, pohodlím a chuťou, ktorá nás láka aj po náročnom dni. No nie vždy musí ísť o nezdravé kalórie a nadbytok tuku.
S trochou kreativity a zdravých ingrediencií si môžete svoje obľúbené jedlá pripraviť aj doma — chutne, vyvážene a bez výčitiek.
Úspešné chudnutie bez stresu. Výživné a chutné jedlá pre každý štýl stravovania a na vašu mieru - VIDEO, FOTO
Zdravý fast food doma nie je o zložitých receptoch, ale o malých úpravách, ktoré výrazne zlepšia kvalitu jedla.
Stačí nahradiť ťažké omáčky ľahšími verziami, vyprážanie v oleji pečením v rúre alebo vybrať kvalitné bielkoviny namiesto polotovarov.
Tieto jedlá nielenže chutia rovnako dobre ako ich klasické fast food verzie, ale navyše podporujú aj regeneráciu po tréningu, udržiavajú stabilnú hladinu energie a nezaťažujú trávenie.
skryte
1. Domáci fit burger – namiesto klasického hovädzieho mäsa môžete skúsiť morčacie či kuracie alebo rastlinný burger. Žemľu z bielej múky vymeňte za celozrnnú, doplňte listový šalát, paradajku, cibuľu a jogurtový dressing. Takto získate plnohodnotné jedlo plné bielkovín a vlákniny.
2. Celozrnná tortilla s kuracím mäsom – naplňte ju grilovanými kuracími prsiami, čerstvou zeleninou a ľahkou omáčkou z gréckeho jogurtu. Pripravená je za pár minút a výborne zasýti aj na cestách.
3. Zdravá pizza – základom môže byť tortilla alebo celozrnný korpus. Použite paradajkový základ, čerstvú mozzarellu, zeleninu, tuniaka či kuracie mäso. Krátke pečenie v rúre a zdravá verzia obľúbenej klasiky je hotová.
4. Domáce hranolky z batátov – namiesto vyprážania ich upečte v rúre s kvapkou olivového oleja. Dochutiť ich môžete bylinkami, paprikou či cesnakom. Batáty majú nižší glykemický index a viac vlákniny ako klasické zemiaky.
5. Fit wrap s vajíčkom a avokádom – jednoduché raňajky aj rýchly obed. Placku naplňte miešanými vajíčkami, plátkami avokáda, rajčinou a štipkou syra. Obsahuje zdravé tuky, bielkoviny a dlhodobo zasýti.
Hydratácia ako kľúč k lepšiemu výkonu. Voda rozhoduje o tréningu, regenerácii a spaľovaní tukov - VIDEO, FOTO
Fast food nemusí byť nepriateľ zdravého životného štýlu. Ak si ho pripravíte doma z čerstvých surovín, môžete si dopriať obľúbené chute bez výčitiek.
Zdravý burger, pizza či wrap vám ukážu, že aj fit strava vie byť rýchla, chutná a uspokojujúca.