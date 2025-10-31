Hydratácia ako kľúč k lepšiemu výkonu. Voda rozhoduje o tréningu, regenerácii a spaľovaní tukov - VIDEO, FOTO

Hydratácia pritom ovplyvňuje nielen zdravie, ale aj silu, vytrvalosť a schopnosť tela rýchlo sa zotaviť po tréningu.
voda z vodovodu
voda z vodovodu Foto: František Stacho
Voda je pre naše telo rovnako dôležitá ako kyslík. Napriek tomu ju mnohí podceňujú – pijú málo, nepravidelne alebo len vtedy, keď cítia smäd.

Hydratácia pritom ovplyvňuje nielen zdravie, ale aj silu, vytrvalosť a schopnosť tela rýchlo sa zotaviť po tréningu.

Ak chcete dosahovať lepšie výsledky, začnite tým najjednoduchším – správnym pitným režimom.

Telo dospelého človeka je tvorené približne zo 60 % vody a aj mierna dehydratácia môže znížiť fyzický výkon o 10-20 percent.

Keď stratíte len 2 % telesnej vody, znižuje sa objem krvi, čo vedie k pomalšiemu prenosu kyslíka do svalov. Výsledok? Rýchlejšia únava, nižšia koncentrácia a slabší tréning.

Voda, nápoj, hydratácia
Foto: blog.securibath.com

Voda má kľúčovú úlohu aj v termoregulácii. Počas cvičenia pomáha ochladzovať telo a odvádzať teplo cez pot.

Ak sa však dostaví dehydratácia, telo sa prehrieva, čo vedie k poklesu výkonnosti a riziku preťaženia.

Správna hydratácia preto chráni nielen výkon, ale aj zdravie – najmä v horúcich dňoch či pri intenzívnom silovom tréningu.

Hydratácia však nekončí spolu s tréningom. Po cvičení je voda nevyhnutná pre regeneráciu – pomáha obnoviť tekutiny stratené potením, zlepšuje prietok krvi do svalov a podporuje odstraňovanie metabolických zvyškov, ktoré vznikajú pri námahe.

Ak po tréningu doplníte vodu spolu s minerálmi (napr. sodík, draslík, horčík), regenerácia prebieha efektívnejšie a svaly sa rýchlejšie zotavia.

pitná voda z vodovodu
pitná voda z vodovodu Foto: depositphotos.com

Dôležité je aj kedy pijete. Najlepšie je začať deň pohárom vody po prebudení, počas dňa piť priebežne a nie naraz veľké množstvo.

Počas tréningu dopĺňajte menšie dávky vody v pravidelných intervaloch, aby ste predišli preťaženiu tráviaceho systému.

Po cvičení siahnite po vode alebo minerálke, prípadne po izotonickom nápoji, ak bol tréning veľmi intenzívny.

Hydratácia je jednoduchý, ale často podceňovaný kľúč k lepšiemu výkonu aj regenerácii. Správne pitie zlepšuje koncentráciu, pomáha svalom pracovať efektívne a urýchľuje zotavenie po tréningu.

Nepodceňujte teda to, čo máte vždy po ruke – obyčajnú vodu.

