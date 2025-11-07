Prečo nestačí len začať cvičiť? Správna rozcvička rozhoduje o výkone aj zdraví - VIDEO, FOTO

Rozcvička býva často prehliadanou súčasťou tréningu, hoci rozhoduje o tom, ako efektívne a bezpečne budete cvičiť. Mnohí ju preskakujú v domnení, že ide len o zbytočné minúty navyše.
Pravdou však je, že práve rozcvičenie a práca na mobilite sú tým, čo dokáže zlepšiť výkon, zvýšiť rozsah pohybu a predísť zraneniam.
Rozcvička pripravuje telo aj myseľ na záťaž. Zvýšením telesnej teploty sa aktivuje krvný obeh, zlepšuje sa prietok kyslíka do svalov a kĺby sa stávajú pružnejšími. Správne rozcvičené svaly reagujú lepšie, sú silnejšie a menej náchylné na natiahnutie či poškodenie.
Rozcvičenie by malo mať dve časti – všeobecnú a špecifickú.
Vo všeobecnej fáze ide o zahriatie celého tela – napríklad pár minút na rotopede, ľahké tempo na bežiacom páse či dynamické pohyby ako jumping jacks, výpady alebo drepy s vlastnou váhou. Cieľom je zvýšiť srdcovú frekvenciu a aktivovať väčšie svalové skupiny.
V špecifickej fáze sa zameriavame na konkrétne partie, ktoré budú v tréningu zaťažené. Ak idete cvičiť nohy, zaradíte dynamické výpady, aktiváciu sedacích svalov s minibandom alebo pohyby na uvoľnenie bedier. Pri tréningu hornej časti tela sa sústreďte na ramená, lopatky a hrudník.
A práve tu prichádza do hry mobilita. Na rozdiel od klasického strečingu sa mobilita zameriava na aktívny pohyb – zlepšuje rozsah a kontrolu v kĺboch.
Pomáha lepšie vykonávať cviky ako drepy, mŕtve ťahy či tlaky nad hlavu, a tým zvyšuje efektivitu aj bezpečnosť tréningu. Pravidelná mobilita zlepšuje držanie tela, zmierňuje bolesti chrbta a pomáha regenerácii po cvičení.
Kto si rozcvičku osvojí, cíti rozdiel okamžite – pohyby sú plynulejšie, sila stabilnejšia a telo reaguje rýchlejšie. Rozcvičenie sa stane nielen rituálom, ale aj investíciou do dlhodobého zdravia.
Správna rozcvička a mobilita sú základom každého kvalitného tréningu. Pomáhajú predchádzať zraneniam, zlepšujú výkon a podporujú regeneráciu.
Aj pár minút venovaných rozcvičeniu môže rozhodnúť o tom, či sa po tréningu budete cítiť silnejší – alebo zranený. Preto nikdy nepreskakujte to, čo robí vaše telo pripraveným.