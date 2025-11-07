V semifinále sú dve Američanky alebo pôvodom tri Rusky? Obhajkyňa Gauffová je z hry von - VIDEO

Koncoročný výberový turnaj WTA Finals pozná všetky semifinalistky dvojhry.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
TENIS: Arina Sobolenková - Coco Gauffová
Arina Sobolenková (v červenom) sa zdraví s Coco Gauffovou, ktorú zdolala na koncoročnom šampionáte WTA Finals. Bieloruska na rozdiel od Američanky postúpila do semifinále. Foto: SITA/AP
Saudská Arábia Tenis Tenis z lokality Saudská Arábia

Svetová ženská jednotka Arina Sobolenková nezaváhala ani v treťom vystúpení na koncoročnom výberovom turnaji WTA Finals v Rijáde v Saudskej Arábii.

V súboji dvoch favoritiek na celkové víťazstvo Sobolenková zdolala obhajkyňu titulu z USA Coco Gauffovú 7:6 (5), 6:2. V predchádzajúcom zápase si Američanka Jessica Pegulová poradila s Taliankou Jasmine Paoliniovou 6:2, 6:3.

Známe semifinalistky

V piatkovom semifinále budú mať Američanky dvojnásobné zastúpenie. Sobolenková nastúpi proti Amande Anisimovovej a Pegulovej súperkou bude Kazaška Jelena Rybakinová.

Ak vezmeme do úvahy, že Sobolenková je Bieloruska, Rybakinová pôvodom Ruska a Anisimovovej rodičia tiež pochádzajú z Ruska, tak v semifinále má trojnásobné zastúpenie bývalý Sovietsky zväz.

Sobolenková hrá po piaty raz v na koncoročnom majstrovskom turnaji WTA Finals, ale zatiaľ iba raz bola vo finále. Titul jej chýba a chce to napraviť.

Tajbrejk rozhodol

V troch doterajších zápasoch prepustila súperkám iba jeden set, konkrétne Pegulovej. Proti Gauffovej prehrávala v prvom sete 4:5 a jej súperka podávala. Potom sa však 27-ročná Bieloruska zmobilizovala a niekoľkými extraúdermi preklopila tzv. momentum na svoju stranu. Vynútila si tajbrejk, v ňom otočila z 2:4 na 5:4 a od tej chvíle bola lepšia hráčka na kurte.

„Sobolenková opäť ukázala svoju schopnosť predviesť čosi magické, keď jej tečie do topánok. Je to skvelý trik, ktorý zväčša funguje,“ napísal o Sobolenkovej web WTA Tour.

Podanie a nájdený rytmus

„Vďaka zlepšenému podaniu v tajbrejku sa mi podarilo nájsť rytmus a dostala som sa naplno do zápasu. Potom to už bolo jednoduchšie, lebo som si viac verila. Som veľmi vďačná za toto víťazstvo,“ skonštatovala Sobolenková.

Pár loptičiek

Gauffová obhajovala titul v Rijáde. Pre rokom ho ako 20-ročná, ale tentoraz nepostúpila ani do semifinále. Na postup potrebovala víťazstvo nad Sobolenkovou bez straty setu.

„Hrala som veľmi dobre, prvý set som mala na dosah. Súperka sa v jeho závere zlepšila, ale mala som to na rakete. Rozhodla pár loptičiek v tajbrejku, ktoré som nezvládla,“ skonštatovala Gauffová.

Viac k osobe: Arina SobolenkováCoco Gauffová
Firmy a inštitúcie: WTA Finals
Okruhy tém: postup do semifinále Prehra tajbrejk Titul víťazstvo WTA Finals zápasy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk