Tenistka, ktorá si nechala zväčšiť prsia, šokovala verejnosť. Jej sponzorom je kontroverzná platforma pre dospelých - FOTO

Kedysi patrila medzi 50 najlepších tenistiek sveta. Tento rok odohrala len šesť turnajov, kde sa najďalej dostala do štvrťfinále. Predtým riešila zdravotné komplikácie.
Océane Dodinová si počas nútenej prestávky nechala zväčšiť prsia. „Je to niečo, čo som chcela urobiť už dlho. A radšej to urobím teraz ako v štyridsiatke, keď skončím kariéru. Som veľmi rada, že som to urobila, vôbec to neľutujem a neprekáža mi to,“ uviedla.
Prezradila, že jej v hre neprekážajú a nosí vhodné športové podprsenky. Pred pár dňami však oznámila, že získala nového sponzora – platformu, kde sa dá modelkám či modelom platiť za pikantné fotografie.
Aj samotná Dodinová tam ponúka svoj obsah za predplatné. Zvýšili sa aj čísla sledovateľov na sociálnych sieťach, hoci jej kontent je od tenisu vzdialený.
Príchod hráčky na okruhu WTA do štruktúr známej platformy je premiérou vo svete ženského „bieleho športu“. Jej fotografie sú najmä v športovom oblečení alebo plavkách. Píše, že ide o „svet, kde sa tenis stretáva so zmyselnosťou“.
Možno aj takto chce 29-ročná rodáčka z Lille reštartovať svoju kariéru. Kedysi jej patrila 46. priečka v rebríčku. Získavanie sponzorov je často náročnou úlohou, no toto netradičné partnerstvo vyvoláva diskusie.
Dodinová si zvolila alternatívnu cestu, ako financovať a zviditeľniť svoj návrat. Zostáva len čakať, či jej táto nová publicita pomôže v športovej kariére, alebo či otvorí dvere, ktoré boli ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné, pre ďalšie hráčky, ktoré majú problémy s financovaním.
Aktuálne sa nachádza až na 818. mieste v renkingu WTA.