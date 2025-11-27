Prečo chodia tenisové hviezdy na Maldivy? Pobyt v luxuse majú zrejme zadarmo - FOTO

Nečakané epicentrum tenisových hviezd je na Maldivách. Prišli tam Arina Sobolenková, Daniil Medvedev, Jelena Ostapenková, Belinda Benčičová či Iga Swiateková.
Súčasní či bývalí profesionáli z „bieleho športu“ John Isner, Reilly Opelka, Eugenie Bouchardová a Sam Querrey v podcaste Nothing Major odhalili pravdu, ktorá odhalila tento moderný trend.
Hráči tam dostávajú bezplatné pobyty v rezorte výmenou za dennú hodinovú tenisovú lekciu, pričom všetky náklady na viac nocí sú hradené.
Obrovské číslo
Isner to nazval „absolútnou epidémiou“, napriek tomu, že uznal krásu malebnosti. Bouchardová sa divila, že sú tenisti a tenistky ochotní cestovať dlhý čas do tejto ázijskej krajiny.
Otázka je podľa nich jasná: „Hľadajú hráči skutočne raj alebo len využívajú lukratívne sponzorské príležitosti maskované ako dovolenka?“
Querrey odhaduje, že 90 až 100 percent tenistov, ktorí navštevujú Maldivy, sú tam zadarmo prostredníctvom partnerstiev s hotelmi.
Dokonalá symbióza
„Dostanú ponuky od hotelov, takže tam letia. Poskytnú im ubytovanie zadarmo alebo, povedzme, izbu zadarmo na päť nocí. Všetky výdavky majú hradené a pravdepodobne musia každý deň absolvovať hodinu tenisových lekcií v rezorte, v ktorom sú ubytovaní. Na oplátku dostanú luxus,“ priblížil bývalý tenista.
Pre tenisových fanúšikov, ktorí sledujú svoje obľúbené hviezdy na sociálnych sieťach, toto všetko mení.
To, čo sa javí ako luxusné osobné dovolenky, sú často obchodné dohody – partnerstvá, ktoré prospievajú rezortom hľadajúcim podporu celebrít, aj hráčom, ktorí chcú speňažiť aj časť mimo hlavnej sezóny.
Podľa diskutujúcich majú väčšie výhody tí, ktorí sú v rebríčkoch ATP a WTA na vyšších priečkach. Zvyčajne dostávajú lepšie ponuky a prístup do prémiových stredísk.
„Tenisti ešte musia urobiť aj malý marketing v prospech rezortu. Preto označujú konkrétne stredisko a často zverejňujú svoje príbehy na sociálnych sieťach,“ doplnil v podcaste Isner.