Sobolenková odmieta hrať proti transrodovým tenistkám. Podporil ju Kyrgios, s ktorým si onedlho zahrá v súboji pohlaví - FOTO

Bieloruska sa vyjadrila, že to je zložitá otázka a proti takýmto osobám nič nemá.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Arina Sobolenková
Na snímke bieloruská tenistka Arina Sobolenková s trofejou po celkovom triumfe na US Open 2025. Foto: SITA/AP Photo/Yuki Iwamura
Svet Tenis Tenis z lokality Svet

Arina Sobolenková sa vyjadrila k účasti transrodových športovcov a uviedla, že by bolo nespravodlivé, aby ženy čelili „biologickým mužom“ v profesionálnom tenise.

Politika účasti na turnajoch WTA v súčasnosti im povoľuje účasť, ak minimálne štyri roky deklarovali svoje pohlavie ako ženské, majú zníženú hladinu testosterónu a súhlasia s testovacími postupmi počas dvoch rokov.

Tieto podmienky môže lekársky manažér WTA v jednotlivých prípadoch ďalej meniť. Bieloruska sa vyjadrila, že to je zložitá otázka a proti takýmto osobám nič nemá.

Neprípustná vec

„Mám však pocit, že stále majú obrovskú výhodu oproti ženám a myslím si, že nie je fér voči ženám čeliť v podstate biologickým mužom,“ povedala štvornásobná grandslamová šampiónka, ktorá zároveň propagovala svoj súboj pohlaví s Nickom Kyrgiosom 28. decembra v Dubaji.

„Nie je to fér. Žena celý život pracuje na tom, aby dosiahla svoj limit, a potom musí čeliť mužovi, ktorý je biologicky oveľa silnejší, takže pre mňa sú takéto veci v športe neprípustné,“ priblížila ďalej podľa webu skysport.com.

Bývalý wimbledonský finalista Kyrgios povedal, že s ňou súhlasí: „Myslím, že trafila klinec po hlavičke.“

Fotogaléria: Arina Sobolenková

Arina Sobolenková
Arina Sobolenková
Arina Sobolenková
16 fotiek v galérii
Arina Sobolenková

Kritici a obhajocovia

V posledných rokoch sa v profesionálnom tenise nevyskytli žiadne prípady transrodových hráčov. Jedna z nich Renée Richardsová súťažila na WTA v rokoch 1977 až 1981.

Rodáčka z Československa Martina Navrátilová je otvorenou kritičkou začlenenia takýchto športovcov do ženského športu.

Billie Jean Kingová, dvanásťnásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre, ktorá v roku 1973 vyhrala pôvodnú bitku pohlaví, považuje vylúčenie transsexuálov za diskrimináciu.

Je to diskriminácia?

Kritici začlenenia transrodových osôb do ženského športu tvrdia, že prechod cez mužskú pubertu dáva športovcom obrovskú svalovo-kostrovú výhodu, ktorú prechod nezmierňuje.

Za posledné dva roky viaceré športové federácie spustili vlastné štúdie alebo zmenili pravidlá, aby zakázali súťažiť v ženskej kategórii na elitnej úrovni každému, kto prešiel mužskou pubertou.

Skupiny na podporu transrodových osôb tvrdia, že vylúčenie týchto športovcov sa rovná diskriminácii.

Viac k osobe: Arina SobolenkováNick Kyrgios
Firmy a inštitúcie: ATP Asociácia tenisových profesionálovWTA Ženská tenisová asociácia
Okruhy tém: Kritika Tenisový turnaj Transrodové osoby
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk