Real Madrid v lige zatiaľ nestratil ani bod. V ďalšom kole privíta Espanyol Barcelona

Španielsky futbalový klub Real Madrid má za sebou ideálny štart do sezóny pod vedením nového trénera Xabiho Alonsa. V sobotu sa v La Lige predstaví „biely balet“ doma proti Espanyolu Barcelona, ktorý tiež začal sezónu sľubne.
Real Madrid opäť vyhral v oslabení, triumf nad Marseille vybavil dvojgólový Mbappé
Katalánsky tím je jedným zo štyroch, ktoré ešte neprehrali, no na Štadióna Santiaga Bernabéua nezvíťazil od roku 1996. Real je jediným tímom, ktorý vyhral všetky štyri úvodné ligové zápasy a v utorok začal svoju účinkovanie v Lige majstrov víťazstvom nad francúzskym tímom Olympique Marseille.
Kouč Alonso zdôraznil, že jeho tím stále rastie a zlepšuje sa. „Rastieme a hráči získavajú zmysel pre cieľ. Sme na správnej ceste a o tri mesiace budeme ešte lepší,“ uviedol.
Real Madrid je pod vedením Xabiho Alonsa pripravený na novú výzvu v Lige majstrov
Madridčania ukázali charakter napriek vylúčeniu Deana Huijsena, keď hrali takmer hodinu desiati proti San Sebastiánu. Alonso plánuje rotáciu v zostave, aby zapojil všetkých hráčov.
Vinícius Júnior, ktorý bol na lavičke proti Marseille, by mohol nastúpiť proti Espanyolu. Kľúčovým hráčom zostáva Kylian Mbappé, ktorý má po štyroch ligových zápasoch na svojom konte štyri góly a v Lige majstrov zaokrúhlil svoj strelecký účet v Reale už na 50 gólov.
Real Madrid hľadá riešenie častých svalových zranení hráčov. Pomôže mu v tom...
Madridčania budú bez Trenta Alexandra-Arnolda, ktorého trápi zadný stehenný sval, no Jude Bellingham a Eduardo Camavinga by sa mohli vrátiť do zostavy.
Espanyol, ktorý je po triumfoch nad Atléticom Madrid, Osasunou, Mallorcou a remíze so San Sebastiánom na treťom mieste tabuľky, očakáva náročný zápas.
Fanúšik Espanyolu Barcelona bol odsúdený na jeden rok za rasistické urážky
„Real Madrid je veľmi ťažký súper, najmä doma, ale minulú sezónu sme ich u nás zdolali,“ povedal útočník Javi Puado.
Druhý tím priebežnej tabuľky FC Barcelona nastúpi v nedeľu doma proti Getafe opäť na malom Štadióne Johana Cruyffa, keďže stále čaká na povolenie otvoriť rekonštruovaný Camp Nou.
FC Barcelona bude doma na maličkom Štadióne Johana Cruyffa aj počas víkendu proti Getafe
Medzi hráčmi, na ktorých treba dávať pozor, je Rafa Mir z Elche, ktorý má na konte tri góly. Elche a Oviedo, obaja nováčikovia, sa tento víkend stretnú v zápase, ktorý môže potvrdiť ich dobrý štart do sezóny.