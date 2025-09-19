Real Madrid v lige zatiaľ nestratil ani bod. V ďalšom kole privíta Espanyol Barcelona

Tréner Xabi Alonso chváli progres tímu, očakáva rotácie a návrat Bellinghama s Camavingom.
Kylian Mbappé z Realu Madrid oslavuje po strelení gólu z penalty počas zápasu La Ligy medzi Realom Madrid a Osasunou v Madride v Španielsku, v utorok 19. augusta 2025. Foto: SITA/AP
Španielsky futbalový klub Real Madrid má za sebou ideálny štart do sezóny pod vedením nového trénera Xabiho Alonsa. V sobotu sa v La Lige predstaví „biely balet“ doma proti Espanyolu Barcelona, ktorý tiež začal sezónu sľubne.

Katalánsky tím je jedným zo štyroch, ktoré ešte neprehrali, no na Štadióna Santiaga Bernabéua nezvíťazil od roku 1996. Real je jediným tímom, ktorý vyhral všetky štyri úvodné ligové zápasy a v utorok začal svoju účinkovanie v Lige majstrov víťazstvom nad francúzskym tímom Olympique Marseille.

Kouč Alonso zdôraznil, že jeho tím stále rastie a zlepšuje sa. „Rastieme a hráči získavajú zmysel pre cieľ. Sme na správnej ceste a o tri mesiace budeme ešte lepší,“ uviedol.

Madridčania ukázali charakter napriek vylúčeniu Deana Huijsena, keď hrali takmer hodinu desiati proti San Sebastiánu. Alonso plánuje rotáciu v zostave, aby zapojil všetkých hráčov.

Vinícius Júnior, ktorý bol na lavičke proti Marseille, by mohol nastúpiť proti Espanyolu. Kľúčovým hráčom zostáva Kylian Mbappé, ktorý má po štyroch ligových zápasoch na svojom konte štyri góly a v Lige majstrov zaokrúhlil svoj strelecký účet v Reale už na 50 gólov.

Madridčania budú bez Trenta Alexandra-Arnolda, ktorého trápi zadný stehenný sval, no Jude Bellingham a Eduardo Camavinga by sa mohli vrátiť do zostavy.

Espanyol, ktorý je po triumfoch nad Atléticom Madrid, Osasunou, Mallorcou a remíze so San Sebastiánom na treťom mieste tabuľky, očakáva náročný zápas.

„Real Madrid je veľmi ťažký súper, najmä doma, ale minulú sezónu sme ich u nás zdolali,“ povedal útočník Javi Puado.

Druhý tím priebežnej tabuľky FC Barcelona nastúpi v nedeľu doma proti Getafe opäť na malom Štadióne Johana Cruyffa, keďže stále čaká na povolenie otvoriť rekonštruovaný Camp Nou.

Medzi hráčmi, na ktorých treba dávať pozor, je Rafa Mir z Elche, ktorý má na konte tri góly. Elche a Oviedo, obaja nováčikovia, sa tento víkend stretnú v zápase, ktorý môže potvrdiť ich dobrý štart do sezóny.

