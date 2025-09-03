Fanúšik Espanyolu Barcelona bol odsúdený na jeden rok za rasistické urážky

Podľa španielskeho práva však do väzenia nemusí ísť, keďže ide o jeho prvý trest a sadzba je nižšia ako dva roky. Dostal aj pokutu a zákaz vstupu na futbalové štadióny na tri roky.
Iňaki Williams
Iňaki Williams zo španielskeho futbalového klubu Athletic Bilbao počas duelu Európskej ligy 2024/2025. proti talianskemu klubu AS Rím. Foto: SITA/AP
Fanúšik španielskeho futbalového klubu Espanyol barcelona, ktorý ešte v januári 2020 rasisticky urážal útočníka Iňakiho Williamsa z tímu Athletic Bilbao, bol odsúdený na jeden rok väzenia.

Incident sa odohral na štadióne RCDE v katalánskej Barcelone. Podľa španielskeho práva si však odsúdený trest nemusí odsedieť, keďže o jeho prvé odsúdenie a súd mu udelil menej ako dva roky. Okrem toho dostal pokutu 1080 eur a zákaz vstupu na futbalové štadióny na tri roky.

Španielska prokuratúra pôvodne žiadala dvojročný trest, no dohodla sa s obvineným na jeho zmiernení. La Liga označila rozsudok za významný krok v boji proti rasizmu a násiliu na štadiónoch i mimo nich.

Španielsky futbal v posledných rokoch sužujú rasistické incidenty. V tomto roku bol zápas medzi Espanyolom a Athleticom prerušený pre obvinenia z rasizmu voči hráčovi Maroanovi Sannadimu.

V júni štyria priaznivci Atlética Madrid dostali podmienečné tresty za to, že na most zavesili figurínu Viníciusa Júniora z konkurenčného Realu Madrid, ktorý je častým terčom rasistických útokov od svojho príchodu do „bieleho baletu“ v roku 2018.

V júni 2024 boli traja fanúšikovia Valencie odsúdení na osem mesiacov za urážky na adresu Viníciusa. Práve Vinícius Júnior, Iňaki Williams a jeho brat Nico sú významnými postavami v boji proti rasizmu v španielskom futbale.

