Real Madrid hľadá riešenie častých svalových zranení hráčov. Pomôže mu v tom...

Madridčania mali v predchádzajúcej sezóne viac než 40 hráčov laborujúcich s rôznymi svalovými problémami.
Real Madrid - Jude Bellingham
Jude Bellingham (s uterákom okolo krku) bude po operácii ramena chýbať Realu Madrid 10-12 týždňov. Foto: SITA/AP
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid zavádza revolučný systém na znižovanie svalových zranení hráčov, ktorý využíva umelú inteligenciu. Počet svalových zranení minulú sezónu dosiahol až 40 prípadov, čo výrazne obmedzovalo možnosti tímu. Nový systém dokáže odhaliť potenciálne problémy ešte v počiatočných fázach, keď si ich hráči často ani neuvedomujú, a tým minimalizovať riziko vážnych zranení, úplne ich však vylúčiť nevie. Informoval o tom španielsky denník Marca na svojom webe.

FUTBAL: MS klubov - Real Madrid - Juventus Turín
Tréner Realu Madrid Xabo Alonso posiela do hry svoj útočný klenot Kyliana Mbappého. Napriek tomu, že striedajúci Francúz neskóroval. Real zvíťazil nad Juventusom 1:0 a postúpil do štvrťfinále MS klubov v USA. Foto: SITA/AP

Odhalí aj tie najmenšie odchýlky

Doteraz klub sledoval zdravotný stav hráčov pomocou merania srdcovej frekvencie, personalizovaných dotazníkov či GPS sledovania. Od novej sezóny pribudli dve nové metriky – sektorová bioimpedančná analýza (BIA) a metabolické testy. Sektorová BIA monitoruje napríklad svalovú únavu, zápaly či mikro problémy na bunkovej úrovni, zatiaľ čo metabolity v moči a krvi ukazujú, ako telo reaguje na fyzickú záťaž počas zápasov a tréningov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Monitorovaní budú aj hráči v akadémii

Všetky údaje následne spracováva a vyhodnocuje umelá inteligencia, ktorá v prípade odchýlok od normálu upozorní realizačný tím. Tím môže následne upraviť tréningový režim alebo herný čas hráča, aby predišiel zraneniam. Nový systém plánuje Real Madrid zaviesť pre všetkých svojich hráčov na všetkých úrovniach v priebehu dvoch až troch mesiacov.

