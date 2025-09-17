Real Madrid opäť vyhral v oslabení, triumf nad Marseille vybavil dvojgólový Mbappé

Kylian Mbappé premenil dva pokutové kopy a pomohol tak Realu Madrid ku kontroverznému víťazstvu 2:1 nad Olympique Marseille v utorňajšom úvodnom zápase hlavnej časti futbalovej Ligy majstrov 2025/2026.
Hostia z Francúzska viedli po góle Timothyho Weaha z 22. minúty, no Mbappé vyrovnal o sedem minút neskôr z penalty po faule na Rodryga. Druhý pokutový kop úspešne zrealizoval v 81. minúte po predchádzajúcej ruke jedného z hráčov Marseille. To už bolo v čase, keď hral domáci Real Madrid bez vylúčeného obrancu Daniho Carvajala, ktorý „hlavičkou“ zaútočil na brankára Marseille Gerónima Rulliho.
Odvážny výkon Marseille
Tréner Realu Xabi Alonso musel riešiť aj skoré zranenie Trenta Alexandra-Arnolda, ktorý odstúpil už v tretej minúte a nahradil ho práve skúsený veterán Carvajal. Napriek tomu Real dokázal vyhrať aj v desiatich hráčoch, čo sa mu podarilo v druhom stretnutí po sebe, keďže aj cez víkend zvíťazil napriek početnej nevýhode v zápase Li Ligy v San Sebastiáne.
Druhá jedenástka pre Madridčanov prišla po spornej ruke Facunda Medinu. „Pre mňa je to penalta, ale chápem, že niektorí si to nemyslia. Všetci sme zmätení z tohto pravidla,“ povedal Mbappé, ktorý dosiahol 50. gól za Real Madrid v 64 zápasoch, čo je najrýchlejší rekord od čias Cristiana Ronalda v roku 2010.
Olympique Marseille pod vedením Roberta De Zerbiho predviedol odvážny výkon a bol blízko k prekvapujúcemu víťazstvu na Štadióne Santiaga Bernabéua. Po góle Weaha, ktorý zaskočil domácich, mali hostia dokonca šance na zvýšenie náskoku.
Pochvala pre Mbappého
V druhom polčase sa situácia pre Real skomplikovala vylúčením Carvajala. Napriek tomu Real dokázal udržať tlak a v závere získal víťazstvo druhou penaltou. Brankár „Los Blancos“Thibaut Courtois priznal, že madridské mužstvo si za svoj výkon zaslúžilo streliť viac gólov a víťazstvo bolo ťažko vybojované, no o to cennejšie. „Dva góly prišli z penalty a za náš výkon sme si zaslúžili viac. Mali sme vyhrať s väčším rozdielom, čo by nám uľahčilo zápas,“ povedal Courtois.
Tréner Xabi Alonso, ktorý debutoval v pohárovej Európe na lavičke Realu, vyjadril spokojnosť s výkonom svojho tímu a ocenil formu Mbappého. „Je v dobrej forme, osobne aj futbalovo, a som rád, že s ním môžem pracovať,“ povedal Alonso.