Real Madrid je pod vedením Xabiho Alonsa pripravený na novú výzvu v Lige majstrov

Už v utorok sa prvými stretnutiami začne kolotoč duelu v ligovej časti Ligy majstrov 2025/2026 a v hre bude aj španielsky gigant Real Madrid – rekordný 15-násobný víťaz tejto súťaže.
Real Madrid hľadá riešenie častých svalových zranení hráčov. Pomôže mu v tom...
Svoju púť začne „biely balet“ domácim stretnutím proti francúzskemu tímu Olympique Marseille s cieľom získať späť európsky trón. Klub počas leta výrazne doplnil káder, keď investoval približne 170 miliónov eur a angažoval bývalého stredopoliara Xabiho Alonsa na post trénera ako nástupcu veterána Carla Ancelottiho.
Predchádzajúca sezóna bola pre Real sklamaním, keď v osemfinále Ligy majstrov vypadol s londýnskym Arsenalom ročník skončil bez významnej trofeje. Medzitým rival FC Barcelona získal v domácich súťažiach všetky tri hlavné trofeje.
Ancelottiho tím mal silný útok s Kylianom Mbappém, Viníciusom Júniorom, Rodrygom a Judeom Bellinghamom, no obrana bola zraniteľná a taktika nebola vždy efektívna. Alonso už ukázal flexibilitu v prístupe a zostave, keď napríklad vynechal Viníciusa v ligovom zápase proti Realu Oviedo a priniesol rotáciu hráčov vzhľadom na rozšírený formát Ligy majstrov, kde každý tím odohrá osem zápasov v skupine.
„Sme v období s veľkým počtom zápasov. Je dôležité, aby boli všetci zapojení, aby sme boli konkurencieschopní a konzistentní vo výkone,“ povedal Alonso.
Tréner ocenil kolektívne úsilie tímu, ktoré bolo v minulej sezóne nevyrovnané. „Hráči odviedli obrovské úsilie a bojovali pre tím,“ uviedol.
Príchody Deana Huijsena, Trenta Alexandra-Arnolda a Álvara Carrerasa posilnili obranu, zatiaľ čo mladík Franco Mastantuono prináša kreativitu do útoku. Jude Bellingham je momentálne mimo hry po operácii ramena, no očakáva sa jeho návrat v najbližších týždňoch.
S Mbappém v najlepšej forme a pozitívnymi znakmi na začiatku sezóny sú fanúšikovia optimistickí, že Real bude opäť konkurencieschopný na európskej scéne.
Xabi Alonso, ktorý ako hráč vyhral Ligu majstrov s Liverpoolom aj Realom, začína svoju trénerskú kariéru a chce nadviazať na úspechy svojich predchodcov, vrátane Ancelottiho a Zinedina Zidana.