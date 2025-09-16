FC Barcelona bude doma na maličkom Štadióne Johana Cruyffa aj počas víkendu proti Getafe

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona absolvuje aj svoj druhý domáci súťažný duel v sezóne 2025/2026 na svojom malom tréningovom Štadióne Johana Cruyffa.
Katalánci na ňom počas ostatného víkendu zdolali FC Valencia hladko 6:0 a za troma bodmi isto pôjdu aj v nedeľňajšom súboji proti Getafe.
„Blaugranas“ zatiaľ čakajú na administratívne povolenie, aby mohli aspoň čiastočne otvoriť svoj domovský stánok Camp Nou, ktorý prechádza mohutnou prestavbou.
Vedenie FC Barcelona v utorok potvrdilo, že intenzívne pracuje na získaní potrebných povolení. Počas rekonštrukcie, ktorá by mala byť ukončená v roku 2026, plánuje klub čiastočne otvoriť Camp Nou s obmedzenou kapacitou.
Štadión Johana Cruyffa, na ktorom pravidelne hráva svoje stretnutia ženský tím FC Barcelona, pojme približne 6-tisíc divákov.
Klub uzavrel brány štadióna Camp Nou po sezóne 2022/2023. Nasledovali stavebné práce a podľa pôvodného plánu malo prísť k čiastočnému otvoreniu štadióna ešte v novembri 2024.
Do konca minulej sezóny hrala domáce zápasy na Olympijskom štadióne Lluísa Companysa na kopci Montjuic, keďže termín otvorenia Camp Nou sa opakovane posúval kvôli stavebným oneskoreniam a problémom s licenciami.
Ak sa Kataláncom podarí získať potrebné dokumenty, ešte koncom septembra by na prerábanom štadióne mohli hostiť San Sebastián a v úvode októbra v Lige majstrov aj Paríž Saint-Germain.
Cena rekonštrukcie Camp Nou je odhadovaná na 1,5 miliardy eur.