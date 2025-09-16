FC Barcelona bude doma na maličkom Štadióne Johana Cruyffa aj počas víkendu proti Getafe

Vedenie Kataláncov pracuje na tom, aby klub získal potrebné povolenia na návrat divákov na rekonštruovaný Camp Nou.
Remodeling of the Barcelona football stadium, whose work is scheduled for 2026. Spain.
Barcelonský štadión Camp Nou v čase rekonštrukcie. Foto: www.gettyimages.com
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona absolvuje aj svoj druhý domáci súťažný duel v sezóne 2025/2026 na svojom malom tréningovom Štadióne Johana Cruyffa.

Katalánci na ňom počas ostatného víkendu zdolali FC Valencia hladko 6:0 a za troma bodmi isto pôjdu aj v nedeľňajšom súboji proti Getafe.

„Blaugranas“ zatiaľ čakajú na administratívne povolenie, aby mohli aspoň čiastočne otvoriť svoj domovský stánok Camp Nou, ktorý prechádza mohutnou prestavbou.

Vedenie FC Barcelona v utorok potvrdilo, že intenzívne pracuje na získaní potrebných povolení. Počas rekonštrukcie, ktorá by mala byť ukončená v roku 2026, plánuje klub čiastočne otvoriť Camp Nou s obmedzenou kapacitou.

Štadión Johana Cruyffa, na ktorom pravidelne hráva svoje stretnutia ženský tím FC Barcelona, pojme približne 6-tisíc divákov.

Klub uzavrel brány štadióna Camp Nou po sezóne 2022/2023. Nasledovali stavebné práce a podľa pôvodného plánu malo prísť k čiastočnému otvoreniu štadióna ešte v novembri 2024.

Do konca minulej sezóny hrala domáce zápasy na Olympijskom štadióne Lluísa Companysa na kopci Montjuic, keďže termín otvorenia Camp Nou sa opakovane posúval kvôli stavebným oneskoreniam a problémom s licenciami.

Ak sa Kataláncom podarí získať potrebné dokumenty, ešte koncom septembra by na prerábanom štadióne mohli hostiť San Sebastián a v úvode októbra v Lige majstrov aj Paríž Saint-Germain.

Cena rekonštrukcie Camp Nou je odhadovaná na 1,5 miliardy eur.

