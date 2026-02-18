Putin prijme kubánskeho ministra, Kremeľ sľubuje pomoc proti americkému embargu

Ruský prezident Vladimir Putin sa v stredu v Moskve stretne s kubánskym ministrom zahraničných vecí Brunom Rodríguezom, oznámil Kremeľ počas prehlbujúcej sa energetickej krízy na ostrove spôsobenej americkým ropným embargom.
„Putin prijme Bruna Rodrígueza v Kremli,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň zdôraznil, že Rusko dlhodobo odmieta americké sankcie voči Havane. „Ruská federácia dôsledne vystupuje proti blokáde Kuby,“ uviedol Peskov a dodal: „Poskytujeme pomoc našim priateľom.“
Kuba bojuje
Spojené štáty zvýšili tlak na Kubu po tom, čo prezident Donald Trump zastavil dodávky venezuelskej ropy na ostrov po zvrhnutí tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Washington zároveň pohrozil sankciami aj voči krajinám, ktoré by Kube predávali ropu.
Kuba je podľa Trumpa skrachovaná krajina, Madrid ostrovu posiela humanitárnu pomoc
Kuba už dlhodobo bojuje s vážnym nedostatkom palív, pričom americké embargo krízu ešte prehĺbilo. Moskva obvinila Spojené štáty z uplatňovania „dusivých opatrení“ voči socialistickému ostrovu a naznačila, že zvažuje ďalšiu pomoc.
Najbližší spojenec
Rodríguez vedie kubánsku delegáciu, ktorá je v súčasnosti na návšteve Moskvy. Počas pobytu sa má stretnúť aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, povedala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová.
Moskva sa amerických ciel nebojí, plánuje dodávať Kube ropu ako „humanitárnu pomoc“
Kuba patrí medzi najbližších spojencov Moskvy od socialistickej revolúcie v 60. rokoch minulého storočia, keď bola silne závislá od podpory Sovietskeho zväzu. Rusko si udržalo úzke vzťahy s Havanou aj po rozpade ZSSR a v posledných rokoch spoluprácu opäť posilňuje.