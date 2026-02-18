Putin prijme kubánskeho ministra, Kremeľ sľubuje pomoc proti americkému embargu

Moskva označila americké opatrenia za „dusivé“ a potvrdila podporu svojmu dlhoročnému spojencovi.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
China Cuba
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez. Foto: SITA/AP
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Ruský prezident Vladimir Putin sa v stredu v Moskve stretne s kubánskym ministrom zahraničných vecí Brunom Rodríguezom, oznámil Kremeľ počas prehlbujúcej sa energetickej krízy na ostrove spôsobenej americkým ropným embargom.

„Putin prijme Bruna Rodrígueza v Kremli,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň zdôraznil, že Rusko dlhodobo odmieta americké sankcie voči Havane. „Ruská federácia dôsledne vystupuje proti blokáde Kuby,“ uviedol Peskov a dodal: „Poskytujeme pomoc našim priateľom.“

Kuba bojuje

Spojené štáty zvýšili tlak na Kubu po tom, čo prezident Donald Trump zastavil dodávky venezuelskej ropy na ostrov po zvrhnutí tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Washington zároveň pohrozil sankciami aj voči krajinám, ktoré by Kube predávali ropu.

Kuba už dlhodobo bojuje s vážnym nedostatkom palív, pričom americké embargo krízu ešte prehĺbilo. Moskva obvinila Spojené štáty z uplatňovania „dusivých opatrení“ voči socialistickému ostrovu a naznačila, že zvažuje ďalšiu pomoc.

Najbližší spojenec

Rodríguez vedie kubánsku delegáciu, ktorá je v súčasnosti na návšteve Moskvy. Počas pobytu sa má stretnúť aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, povedala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová.

Kuba patrí medzi najbližších spojencov Moskvy od socialistickej revolúcie v 60. rokoch minulého storočia, keď bola silne závislá od podpory Sovietskeho zväzu. Rusko si udržalo úzke vzťahy s Havanou aj po rozpade ZSSR a v posledných rokoch spoluprácu opäť posilňuje.

Viac k osobe: Dmitrij PeskovDonald TrumpMarija ZacharovováVladimir Putin
Okruhy tém: Kubánska ekonomika kubánska vláda Ropné embargo Ruský prezident

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk