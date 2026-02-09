Kremeľ obvinil USA zo snahy udusiť kubánsku ekonomiku. Priateľom na Kube sľubuje pomoc

Kremeľ v pondelok obvinil Spojené štáty z používania „dusivých opatrení“ voči Kube, keďže energetická kríza na ostrove sa pod americkými sankciami ďalej prehlbuje.
„Situácia na Kube je skutočne kritická,“ varoval hovorca KremľaDmitrij Peskov. „Dusivé opatrenia, ktoré Spojené štáty uvalili, spôsobujú krajine množstvo ťažkostí. S našimi kubánskymi priateľmi rokujeme o možných riešeniach, aby sme im aspoň v rámci našich možností poskytli pomoc,“ povedal Peskov novinárom.
Kuba zápasí s následkami zastavenia dodávok venezuelskej ropy, ktoré Washington nariadil po tom, čo americké jednotky minulý mesiac zadržali prezidenta Nicolása Madura. Havana v piatok predstavila núdzové opatrenia – skrátený pracovný týždeň pre štátne podniky, obmedzenia predaja palív či redukciu dopravy.
Prezident USA Donald Trump už skôr podpísal výnos umožňujúci uvaliť clá na krajiny, ktoré Kube dodávajú ropu.
Nedostatok ropy ohrozuje energetickú sieť ostrova a elektrárne majú problém udržať dodávky. Rusko už týždne kritizuje americký tlak na Havanu a varuje pred možnou humanitárnou krízou. Kuba v pondelok zároveň upozornila letecké spoločnosti, že na mesiac pozastaví dodávky leteckého paliva, čo núti diaľkové lety tankovať mimo ostrova.
Havana obviňuje USA z dlhodobých zničujúcich tlakov na kubánsku ekonomiku, ktorá čelí stále väčšiemu nedostatku základných tovarov vrátane paliva a masívnym výpadkom elektrickej siete. PrezidentMiguel Díaz‑Canel uviedol, že Kuba je pripravená rokovať s Washingtonom, „ale nie pod nátlakom“.