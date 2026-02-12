Moskva sa amerických ciel nebojí, plánuje dodávať Kube ropu ako „humanitárnu pomoc“

Rusko sa pripravuje dodať Kube ropu a ropné produkty ako „humanitárnu pomoc“ napriek hrozbám amerického prezidentaDonalda Trumpa o uvalení dodatočných ciel na krajiny, ktoré budú Havane dodávať ropu. Informoval o tom vo štvrtok exilový web The Moscow Times s odvolaním sa na ruské médiá.
Ruské veľvyslanectvo na Kube pre pro-Kremeľský denník Izvestija potvrdilo, že „pokiaľ vieme, v blízke budúcnosti sa očakávajú dodávky ropy a ropných produktov ako humanitárna pomoc z Ruska.“ Ich presné objemy však nešpecifikovalo.
Kuba čelí prehlbujúcej sa energetickej kríze, keď je dovoz ropy na komunistický ostrov už takmer mesiac zastavený a rezervy sú už skoro vyčerpané. Energetickí analytici podľa ruských médií odhadujú, že Kuba má bez nových dodávok zásoby približne na 20 dní.
Mexiko, ktoré poslalo poslednú zásielku 9. januára, údajne pozastavilo export po Trumpových hrozbách clami. Bývalí najväčší dodávateľ ropy na Kubu, Venezuela, zastavila dodávky po zosadení a zadržaníprezidentaNicolása Madura Spojenými štátmi na začiatku roka.
Moskva podľa portálu poslala na Kubu svoju poslednú veľká dodávku ropy v objeme 100 000 ton vo februári 2025. Pri kubánskej spotrebe okolo 37 000 barelov denne by také množstvo bez prísnych prídelov vystačilo len na niekoľko týždňov.
Ruskí energetickí experti upozorňujú, že obnovenie dodávok môžu mať pre Moskvu ekonomické aj politické dôsledky vrátane ďalšieho zhoršenia vzťahov s Washingtonom a zvýšeného rizika zadržania ruských tankerov Spojenými štátmi.