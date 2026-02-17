Kuba je podľa Trumpa skrachovaná krajina, Madrid ostrovu posiela humanitárnu pomoc

Ostrov čelí vážnemu nedostatku paliva a rozsiahlym výpadkom elektriny v dôsledku stupňujúceho sa dlhoročného obchodného embarga, pričom Trump zároveň tlačí na ďalšie krajiny, aby Havane nedodávali ropu.
Cuba Gasoline
Kubánci používajú mobilnú aplikáciu na rezerváciu miesta v rade na benzín, ktorý je v dôsledku amerického embarga len na prídel. Foto: AP Photo/Ramon Espinosa
Americký prezident Donald Trump vyzval Kubu, aby uzavrela dohodu so Spojenými štátmi, odmietol však, že by Washington plánoval násilnú zmenu režimu na komunistickom ostrove.

„Kuba je v súčasnosti skrachovaný štát,“ povedal novinárom v pondelok na palube Air Force One. Na otázku, či USA zvrhnú kubánsku vládu podobne, ako to urobili na začiatku roka vo Venezuele, odpovedal: „Nemyslím si, že to bude potrebné.“

Humanitárna hrozba

Ostrov čelí vážnemu nedostatku paliva a rozsiahlym výpadkom elektriny v dôsledku stupňujúceho sa dlhoročného obchodného embarga, pričom Trump zároveň tlačí na ďalšie krajiny, aby Havane nedodávali ropu. „Je to humanitárna hrozba,“ pripustil prezident v súvislosti s nedostatkom paliva, ktorý krajinu sužuje.

Okrem problémov s dodávkami energií a pohonných hmôt, Kubánci trpia aj nedostatkom základných tovarov, potravín a služieb.

Pomoc z Madridu

Zmierniť následky energetickej a ekonomickej krízy by mohla humanitárna pomoc, ktorú v pondelok oznámil Madrid po stretnutí španielskeho ministra zahraničných vecí José Manuela Albaresa s jeho kubánskym partnerom Brunom Rodríguezom.

Hlavnou témou ich stretnutia bola aktuálna situácia na Kube. Rodríguez na sociálnej sieti X napísal, že obe strany chcú „posilniť politický, ekonomický a kooperačný dialóg“. Zároveň kritizoval „porušovanie mieru, bezpečnosti a medzinárodného práva a rastúce nepriateľstvo USA voči Kube“.

Madrid pošle Kube pomoc vo forme potravín a zdravotníckeho materiálu prostredníctvom Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá už nad kritickou situáciou na Kube vyjadrila „hlboké znepokojenie“.

