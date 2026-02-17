Kuba je podľa Trumpa skrachovaná krajina, Madrid ostrovu posiela humanitárnu pomoc

Americký prezident Donald Trump vyzval Kubu, aby uzavrela dohodu so Spojenými štátmi, odmietol však, že by Washington plánoval násilnú zmenu režimu na komunistickom ostrove.
„Kuba je v súčasnosti skrachovaný štát,“ povedal novinárom v pondelok na palube Air Force One. Na otázku, či USA zvrhnú kubánsku vládu podobne, ako to urobili na začiatku roka vo Venezuele, odpovedal: „Nemyslím si, že to bude potrebné.“
Humanitárna hrozba
Ostrov čelí vážnemu nedostatku paliva a rozsiahlym výpadkom elektriny v dôsledku stupňujúceho sa dlhoročného obchodného embarga, pričom Trump zároveň tlačí na ďalšie krajiny, aby Havane nedodávali ropu. „Je to humanitárna hrozba,“ pripustil prezident v súvislosti s nedostatkom paliva, ktorý krajinu sužuje.
Okrem problémov s dodávkami energií a pohonných hmôt, Kubánci trpia aj nedostatkom základných tovarov, potravín a služieb.
Pomoc z Madridu
Zmierniť následky energetickej a ekonomickej krízy by mohla humanitárna pomoc, ktorú v pondelok oznámil Madrid po stretnutí španielskeho ministra zahraničných vecí José Manuela Albaresa s jeho kubánskym partnerom Brunom Rodríguezom.
Hlavnou témou ich stretnutia bola aktuálna situácia na Kube. Rodríguez na sociálnej sieti X napísal, že obe strany chcú „posilniť politický, ekonomický a kooperačný dialóg“. Zároveň kritizoval „porušovanie mieru, bezpečnosti a medzinárodného práva a rastúce nepriateľstvo USA voči Kube“.
Madrid pošle Kube pomoc vo forme potravín a zdravotníckeho materiálu prostredníctvom Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá už nad kritickou situáciou na Kube vyjadrila „hlboké znepokojenie“.