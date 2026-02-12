Na Kubu priplávali dve mexické lode s humanitárnymi dodávkami. Mexická prezidentka sľubuje v pomoci pokračovať

Dve lode mexického námorníctva s viac ako 800 tonami humanitárnej pomoci dorazili vo štvrtok na Kubu, ktorá zápasí s dôsledkami amerických opatrení, ktoré fakticky blokujú akékoľvek dodávky ropy na ostrov.
Plavidlá Papaloapan a Isla Holbox vplávali do havanského prístavu vo štvrtok popoludní, potvrdila agentúra APF. Podľa mexického ministerstva zahraničných vecí vezú čerstvé a sušené mlieko, mäso, ryžu, fazuľu a hygienické potreby.
USA po zosadenívenezuelského lídraNicolása Madura, hlavného dodávateľa ropy pre Kubu, sprísnili tlak na krajiny, ktoré by Havane chceli posielať ropu. PrezidentDonald Trump pohrozil clami na akýkoľvek štát, ktorý by Kube poskytol energetické dodávky.
Mexická prezidentkaClaudia Sheinbaumová kritizovala „nespravodlivé“ opatrenia, ktoré podľa nej môžu „udusiť“ už aj tak oslabenú kubánsku ekonomiku, a prisľúbila pokračovanie humanitárnej pomoci. „Budeme ich (Kubu) naďalej podporovať a podnikneme všetky potrebné diplomatické kroky na obnovenie dodávok ropy,“ povedala Sheinbaumová v pondelok.
Komunistický režim na Kube, na ktorú platí americké obchodné embargo už od roku 1962, čelí hlbokej hospodárskej kríze sprevádzanej masívnymi výpadkami elektriny a nedostatkom palív, liekov a potravín. Po obmedzení dodávok z Venezuely a Mexika sa situácia ešte zhoršila, podľa expertov neprišiel na Kubu už celé týždne žiadny ropný tanker.