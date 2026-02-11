Rusko pripravuje evakuáciu svojich turistov z Kuby, nedostatok paliva obmedzil lety

Rusko sa pripravuje evakuovať časť svojich občanov z Kuby po tom, čo nedostatok leteckého paliva obmedzil prevádzku letov na ostrove. Oznámil to v stredu úrad pre civilné letectvo (Rosaviacija), podľa ktorého problémy s tankovaním súvisia s americkou ropnou blokádou a celkovou energetickou krízou v karibskej krajine.
Kubánska ekonomika čelí jednej z najhorších energetických kríz za posledné roky, pričom Spojené štáty obmedzili dodávky venezuelskej ropy, ktoré boli pre ostrov kľúčové. Situácia viedla k výpadkom paliva vrátane leteckého.
Evakuujú vo veľkom
Rosaviacija uviedla, že aerolínie Rossiya Airlines a Nordwind Airlines museli upraviť letové poriadky na kubánskych letiskách. „Rossiya Airlines uskutoční niekoľko spiatočných letov z Havany a Varadera do Moskvy, aby zabezpečila evakuáciu ruských turistov,“ uviedol regulátor. Ruské úrady zároveň odporučili občanom, aby do Kuby dočasne necestovali.
Washington dusí
Kremeľ, ktorý je tradičným spojencom Havany, obvinil Washington zo snahy „udusiť“ ostrovný štát. Nedostatok paliva ovplyvnil aj ďalšie zahraničné aerolínie, vrátane kanadských dopravcov, ktoré zrušili alebo obmedzili svoje lety.
Podľa Ruskej asociácie cestovných kancelárií sa na Kube môže stále nachádzať približne 5 000 ruských turistov, ktorých postupne presúvajú späť do vlasti.