Putin povedal americkej delegácii jasné stanovisko: Bez vyriešenia územnej otázky „nemá zmysel dúfať“ v ukončenie vojny

„Máme záujem vyriešiť (vojnu) politickými a diplomatickými spôsobmi. Kým sa to nestane, Rusko bude svoje ciele naďalej presadzovať na bojisku,“ povedal Putinov poradca Jurij Ušakov.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia US
Ruský prezident Vladimir Putin (v strede), poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov (vľavo) a generálny riaditeľ Ruského fondu priamych investícií a osobitný prezidentský zástupca pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničnými krajinami Kirill Dmitriev (vpravo) sa zúčastnili rokovaní so špeciálnym vyslancom USA Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom, zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa, v Senátnom paláci Kremľa v Moskve v Rusku v utorok 2. decembra 2025. Foto: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Ruský vodca Vladimir Putin vo štvrtok počas rokovaní v Moskve povedal americkej delegácii, že bez vyriešenia územnej otázky „nemá zmysel dúfať“ v ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informoval o tom Putinov poradca Jurij Ušakov.

„Máme záujem vyriešiť (vojnu) politickými a diplomatickými spôsobmi. Kým sa to nestane, Rusko bude svoje ciele naďalej presadzovať na bojisku.“

Vzorec dohodnutý v Anchorage

Ušakov sa tak vyjadril po rokovaniach Putina s americkými predstaviteľmi. Súčasťou americkej delegácie boli osobitný vyjednávač amerického prezidenta Donalda TrumpaSteve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner.

Šéf Kremľa podľa Ušakova zopakoval, že bez vyriešenia otázky „podľa vzorca dohodnutého v Anchorage“ nie je možné dosiahnuť žiadnu dohodu. Narážal tým na stretnutie Putina s Trumpom, ktoré sa uskutočnilo v auguste minulého roka. Pred samitom na Aljaške Moskva uviedla, že Kyjev má stiahnuť svoje sily z častí Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré Rusko úplne neokupovalo.

Stretnutie v Spojených arabských emirátoch

Ukrajinskí, americkí a ruskí predstavitelia sa v piatok stretnú v Spojených arabských emirátoch (SAE), oznámil Ušakov. Podľa neho má Witkoff s americkým tímom po rokovaniach v Moskve odletieť do Abú Zabí, kde budú rozhovory pokračovať. Do SAE má v najbližších hodinách odcestovať aj ruská delegácia na čele so šéfom ruskej vojenskej rozviedky GRU Igorom Kosťukovom.

Witkoff pred cestou do Ruska oznámil, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine dosiahli „značný pokrok“ a medzi Kyjevom a Moskvou zostáva už len „jedna otázka“. „Myslím si, že sme to zúžili na jednu otázku. Prešli sme viaceré varianty riešenia, takže je to riešiteľné. Ak to budú chcieť vyriešiť obe strany, vyriešime to,“ konštatoval Witkoff.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Jurij Ušakov
Okruhy tém: Mierové rokovania Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk