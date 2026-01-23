Putin povedal americkej delegácii jasné stanovisko: Bez vyriešenia územnej otázky „nemá zmysel dúfať“ v ukončenie vojny

Ruský vodca Vladimir Putin vo štvrtok počas rokovaní v Moskve povedal americkej delegácii, že bez vyriešenia územnej otázky „nemá zmysel dúfať“ v ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informoval o tom Putinov poradca Jurij Ušakov.
„Máme záujem vyriešiť (vojnu) politickými a diplomatickými spôsobmi. Kým sa to nestane, Rusko bude svoje ciele naďalej presadzovať na bojisku.“
Vzorec dohodnutý v Anchorage
Ušakov sa tak vyjadril po rokovaniach Putina s americkými predstaviteľmi. Súčasťou americkej delegácie boli osobitný vyjednávač amerického prezidenta Donalda TrumpaSteve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner.
Americkí, ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa po „užitočných“ rokovaniach v Moskve stretnú v Abú Zabí
Šéf Kremľa podľa Ušakova zopakoval, že bez vyriešenia otázky „podľa vzorca dohodnutého v Anchorage“ nie je možné dosiahnuť žiadnu dohodu. Narážal tým na stretnutie Putina s Trumpom, ktoré sa uskutočnilo v auguste minulého roka. Pred samitom na Aljaške Moskva uviedla, že Kyjev má stiahnuť svoje sily z častí Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré Rusko úplne neokupovalo.
Stretnutie v Spojených arabských emirátoch
Ukrajinskí, americkí a ruskí predstavitelia sa v piatok stretnú v Spojených arabských emirátoch (SAE), oznámil Ušakov. Podľa neho má Witkoff s americkým tímom po rokovaniach v Moskve odletieť do Abú Zabí, kde budú rozhovory pokračovať. Do SAE má v najbližších hodinách odcestovať aj ruská delegácia na čele so šéfom ruskej vojenskej rozviedky GRU Igorom Kosťukovom.
Zelenskyj v Davose kritizoval nečinnosť „rozdrobenej“ Európy v oblasti obrany
Witkoff pred cestou do Ruska oznámil, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine dosiahli „značný pokrok“ a medzi Kyjevom a Moskvou zostáva už len „jedna otázka“. „Myslím si, že sme to zúžili na jednu otázku. Prešli sme viaceré varianty riešenia, takže je to riešiteľné. Ak to budú chcieť vyriešiť obe strany, vyriešime to,“ konštatoval Witkoff.