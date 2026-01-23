Zelenskyj v Davose kritizoval nečinnosť „rozdrobenej“ Európy v oblasti obrany

V zriedkavej kritike najbližších podporovateľov Ukrajiny Zelenskyj obvinil lídrov kontinentu z neschopnosti podniknúť rozhodné kroky, a prosil Európu, aby urobila viac pre svoju vlastnú obranu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, SITA/AP.
Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj vo štvrtok v Davose kritizoval európskych spojencov Kyjeva za ich kroky, ktoré označil za nečinnosť, keďže diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine sa naťahuje.

Vlastná obrana

Zelenskyj na Svetovom ekonomickom fóre označil svoje stretnutie s americkým prezidentomDonaldom Trumpom za „veľmi dobré“, ale vyjadril poľutovanie nad nedostatkom pokroku v ukončení vojny a prirovnal fórum v Davose a ďalšie stretnutia na vysokej úrovni k filmu „Deň svišťov“.

V zriedkavej kritike najbližších podporovateľov Ukrajiny Zelenskyj obvinil lídrov kontinentu z neschopnosti podniknúť rozhodné kroky, a prosil Európu, aby urobila viac pre svoju vlastnú obranu. Zároveň vyzval Európu, aby urobila viac pre zastavenie ruskej ropy.

Európa sa musí vedieť brániť

„Ešte minulý rok som tu v Davose zakončil svoj prejav slovami, že Európa sa musí vedieť brániť,“ povedal Zelenskyj v čiernom saku a čiernej košeli. „Uplynul rok a nič sa nezmenilo. Európa môže a musí byť globálnou silou, ale zostáva roztriešteným kaleidoskopom malých a stredných mocností,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský líder sa vyjadril v čase, keď sa mali vo štvrtok v Moskve stretnúť na mierových rokovaniach s Putinom špeciálny vyslanec USA Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner.

„Toto je ako posledný kilometer, ktorý je náročný,“ povedal Zelenskyj o snahách USA a Ukrajiny o dohodu o mierovom rámci. „Rusko musí byť pripravené na kompromisy.“ Povedal, že s USA bola dosiahnutá dohoda o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ale ešte nebola podpísaná. Neposkytol však žiadne ďalšie podrobnosti o prebiehajúcich rokovaniach.

