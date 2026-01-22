Zelenskyj a Trump sa v Davose dohodli na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok ostro kritizoval Európsku úniu za nedostatok „politickej vôle“ pri čelení ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Urobil tak v emotívnom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, len krátko po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Zelenskyj uviedol, že rozhovory s Trumpom priniesli dohodu o podobe bezpečnostných záruk Spojených štátov pre Ukrajinu po skončení vojny. Detaily nespresnil, zdôraznil však, že dohody sú „hotové“ a pripravené na podpis lídrami oboch krajín a následnú ratifikáciu ukrajinským parlamentom a Kongresom USA.
Kritika Európy
V prejave pred politickými a ekonomickými elitami sveta sa však Zelenskyj neobvykle kriticky vyjadril na adresu Európy, ktorá je nateraz hlavným politickým a finančným podporovateľom Kyjeva.
Pomalý postup EÚ v kľúčových otázkach prirovnal ku kultovému filmu Na Hromnice o deň viac. „Čo chýba – čas alebo politická vôľa?“ pýtal sa prezident v súvislosti s meškaním pri zriadení európskeho tribunálu pre vojnové zločiny spáchané počas ruskej invázie.
Rozbitý kaleidoskop
Podľa Zelenského Európa nedokáže nájsť jednotný postoj k riešeniu globálnych problémov. „Existujú nekonečné vnútorné spory a nevypovedané veci, ktoré bránia Európe zjednotiť sa a hovoriť dostatočne úprimne, aby našla skutočné riešenia,“ vyhlásil.
Dodal, že namiesto skutočnej globálnej veľmoci zostáva Európa „krásnym, ale rozdrobeným kaleidoskopom malých a stredných mocností“.
Zelenskyj zároveň povedal, že Európa pôsobí „stratene“ v snahe presvedčiť Trumpa, aby zmenil svoje postoje. „Prezident Trump sa nezmení. Má rád sám seba, hovorí, že má rád Európu, ale tento typ Európy nebude počúvať,“ dodal.
Dobré rokovania
Americký prezident Trump po stretnutí označil rokovania so Zelenským za „dobré“ a vyhlásil, že vojna sa musí skončiť. Zároveň potvrdil, že otázka územia zostáva hlavným nevyriešeným bodom rokovaní.
Zelenskyj to potvrdil s tým, že spor sa týka najmä východnej časti krajiny. Rusko, ktoré okupuje približne 20 percent územia Ukrajiny, presadzuje plnú kontrolu nad regiónom Donbas, čo Kyjev odmieta s varovaním, že územné ústupky by Moskvu len povzbudili k ďalšej agresii.