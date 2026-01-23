Americkí, ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa po „užitočných“ rokovaniach v Moskve stretnú v Abú Zabí

Ukrajinskí, americkí a ruskí predstavitelia sa v piatok stretnú v Spojených arabských emirátoch (SAE), oznámil Kremeľ po tom, čo sa v Moskve uskutočnili podľa Ruska „užitočné“ rokovania medzi prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Stevom Witkoffom.
Diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine v posledných mesiacoch naberá na obrátkach, hoci Moskva a Kyjev zostávajú v ostrom spore najmä o otázku územia v povojnovom usporiadaní. Rokovania americkej delegácie vedenej Witkoffom s ruským prezidentom sa podľa vyhlásenia Kremľa skončili až v piatok nadránom.
Užitočné v každom ohľade
Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov novinárom povedal, že diskusie boli „užitočné v každom ohľade“. Podľa neho má Witkoff s americkým tímom po rokovaniach v Moskve odletieť do Abú Zabí, kde budú rozhovory pokračovať.
Do Spojených arabských emirátov má v najbližších hodinách odcestovať aj ruská delegácia na čele s generálom Igorom Kosťukovom, šéfom ruskej vojenskej rozviedky GRU. „Dohodlo sa, že dnes sa v Abú Zabí uskutoční prvé stretnutie trojstrannej pracovnej skupiny pre bezpečnostné otázky,“ uviedol Ušakov.
Podrobnosti nie sú známe
Podrobnosti o formáte rokovaní v SAE Kremeľ nezverejnil a zatiaľ nie je jasné, či sa ruskí a ukrajinskí predstavitelia stretnú priamo. „Máme skutočný záujem vyriešiť konflikt politickými a diplomatickými prostriedkami,“ povedal Ušakov, zároveň však dodal, že „kým sa tak nestane, Rusko bude pokračovať v dosahovaní svojich cieľov na bojisku“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že návrh dohody o ukončení vojny je „takmer, takmer hotový“ a že so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom dosiahli zhodu v otázke povojnových bezpečnostných záruk.