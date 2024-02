Putin daroval Kim Čong-unovi auto ruskej výroby, môže ísť o porušenie rezolúcie OSN

Ruský prezident Vladimir Putin daroval severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi auto ruskej výroby na súkromné účely, aby poukázal na ich špeciálne vzťahy. Informovali o tom v utorok severokórejské štátne médiá.

Neuviedli však, o aký druh vozidla ide. Podľa pozorovateľov by to mohlo byť v rozpore s rezolúciou OSN, ktorá zakazuje dodávky luxusných tovarov do Severnej Kórey v snahe vyvinúť tlak na krajinu, aby sa vzdala svojich jadrových zbraní.

Kimova sestra Kim Jo-čong a ďalší severokórejský predstaviteľ prijali dar v nedeľu. Kimova sestra sa v mene svojho brata Putinovi poďakovala, uviedla severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Kim Jo-čong uviedla, že dar svedčí o špeciálnom osobnom vzťahu medzi oboma vodcami.

Severná Kórea a Rusko výrazne posilnili spoluprácu, odvtedy ako Kim v septembri minulého roka navštívil Rusko, aby sa stretol Putinom. USA, Južná Kórea a ich partneri obviňujú Severnú Kóreu, že posiela konvenčné zbrane Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine výmenou za moderné ruské zbrojné technológie a inú podporu.