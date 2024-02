Kim Čong-un netúži po diplomacii s Južnou Kóreou, podľa jeho slov môže byť kedykoľvek napadnutá a zničená

Severokórejský vodca Kim Čong-un zopakoval, že netúži po diplomacii s Južnou Kóreou a že Severná Kórea by svojho rivala zlikvidovala, ak by bola vyprovokovaná. Uviedli to v piatok tamojšie štátne médiá.

Kim počas štvrtkovej návštevy ministerstva obrany a pri príležitosti výročia založenia armády povedal, že juhokórejské „bábky“ odmietli snahy Pchjongjangu o spoluprácu a snažia sa o kolaps Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).

Tvrdil, že preto je podľa neho správne nazývať Južnú Kóreu „hlavným nepriateľom“ a na základe tejto zákonnosti „môže byť kedykoľvek napadnutá a zničená“.

Kim pred tromi týždňami povedal, že jeho krajina už nebude pokračovať v zmierení s Južnou Kóreou a vyzval na prepísanie ústavy Severnej Kórey, aby sa z nej odstránila myšlienka spoločnej štátnosti medzi vojnou rozdelenými krajinami.