PS nebude napádať ústavnú novelu. Ódor tvrdí, že bola prijatá len na odvrátenie pozornosti od konsolidácie

Novela ústavy podľa jeho názoru nikomu nepomôže, mnohým však poškodí.
PS: Kandidátka do eurovolieb
Zľava v popredí: Predseda PS Michal Šimečka a kandidát vo voľbách do europarlamentu bývalý predseda vlády SR, ekonóm a vysokoškolský pedagóg Ľudovít Ódor počas predstavenia kompletnej kandidátky hnutia Progresívne Slovensko (PS) do volieb do Európskeho parlamentu (EP). Bratislava, 6. marec 2024. Foto: Archívne, SITA/Milan Illík.
Hnutie Progresívne Slovensko nenapadne novelu Ústavy SR na Ústavnom súde (ÚS) SR, ani na Európskom súde pre ľudské práva. Uviedol to europoslanec Ľudovít Ódor (PS) v relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase.

„Veď ústavnou väčšinou to bolo schválené, tak ani nie je možnosť to nejakým spôsobom rozporovať. A bude to posudzovať Európska komisia,“ uviedol. Novela ústavy podľa jeho názoru nikomu nepomôže, mnohým však poškodí. Myslí si, že novelizácia najvyššieho zákonu štátu bola najmä o tom, aby sa odviedla pozornosť od konsolidačných opatrení, ktoré boli schválené len krátko predtým. „To, že sú dve pohlavia, nikto ani nerozporuje a keď to bude v ústave, tak to nikomu ani nepomôže,“ skonštatoval.

Ódorov diskusný oponent europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD) sa vyjadril, že nerozumie, prečo bola potrebná takáto zmena ústavy. Najviac mu prekáža to, čo v nej nie je, nie to, čo v nej je. Poukázal, že prioritou Hlasu-SD pri zmene ústavy bolo odstránenie jedného volebného obvodu pri voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa ale napokon do prijatej novely nedostalo. Ondruš v tomto smere poukázal na nedostatočné zastúpenie regiónov v národnom parlamente, kde podľa jeho slov prevažujú poslanci z Bratislavy.

„Regióny sú nespravodlivo a absolútne nedostatočne reprezentované v parlamente,“ zdôraznil. Považuje za potrebné, aby boli v parlamente férovo zastúpené. „Veľmi ma hnevá, že súčasťou tejto zmeny ústavy nebolo odstránenie tohto nezmyslu, ktorý poškodil regióny Slovenska a že sa neurobila taká zmena, ktorá by umožnila rozdeliť Slovensko na viac volebných obvodov,“ prízvukoval.

