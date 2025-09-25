Upratali sme špinu po Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi, Fico sa vyjadril ku konsolidačnému balíčku – VIDEO

Opozícia ušla z hlasovania o konsolidácii, lebo si sama uvedomuje, za čo nesie zodpovednosť, a nemala ani len silu hlasovať proti konsolidácii, hoci sa usiluje z konsolidácie vytĺcť politický kapitál. Na tlačovej besede to vyhlásil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Odchod opozičných poslancov podľa neho nebol pokusom o obštrukciu, keďže vedeli, že v pléne je dostatok ich kolegov z koalície.
„Tí, ktorí to spôsobili, dnes chodia na tribúny a burácajú, a tvrdia, že sa urobili najhoršie kroky, ktoré sa urobiť mohli. Ja som presvedčený, že sme urobili to, čo bolo treba urobiť. Upratali sme špinu po Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi. A budeme pokračovať v ďalších nevyhnutných krokoch, aby verejné financie boli v dobrom stave,“ deklaroval v súvislosti so stredajším schválením ďalšieho konsolidačného balíčka v parlamente.
Poďakoval Kamenickému
Poslancom poďakoval za hlasovanie, zdôraznil, že nik sa netešil, keďže si uvedomujú závažnosť tohto rozhodnutia. Rovnako vyzdvihol prácu ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), keďže nie je jednoduché zosúladiť toľko protichodných názorov.
„Počúvame zamestnávateľov, že neni dobre, počúvame mestá a obce, neni dobre, počúvame odborárov, no neni dobre. Ale pýtam sa, čo nám ponúkla spoločná schôdzka odborárov a zamestnávateľov? Akú ponuku nám dali, aby sme konsolidovali inak, ak sme chceli zachovať sociálny štát?“ spytoval sa. Spomenul napríklad ponuku na zrušenie 13. dôchodku, čo podľa neho „neexistuje“, keďže ide o jeden zo základných pilierov ich hodnotového nastavenia. Fico tiež tvrdil, že ak príde iná vláda, kde Smer nebude, pôjdu dôchodky dole.
„Vedia, že ak nechcú prijať iné opatrenia, ktoré sa dotknú zamestnávateľov a ďalších, ktorých reprezentujú, budú musieť siahnuť ľuďom na dôchodky. My touto cestou nikdy nepôjdeme,“ prízvukoval. Spomenul tiež, že padol návrh na rozpredávanie štátneho majetku. On sám je zástancom zveľaďovania štátneho majetku. Podľa premiéra splnili dve úlohy. Správali sa zodpovedne voči verejným financiám, no zároveň sa správali ako „normálna slovenská sociálna demokracia, nie bruselská“. Druhú menovanú podľa neho zaujímajú len homosexuáli a migranti. Podľa jeho slov ho prekvapilo vyjadrenie predsedníčky odborového zväzu Moniky Uhlerovej o tom, že konsolidácia je necitlivá. Podľa jeho slov má Uhlerová blízko k hnutiu Progresívne Slovensko.
Skritizoval generálny štrajk či Majerského
Opakovane tiež kritizoval myšlienku generálneho štrajku, s ktorou prišla časť opozície. Rovnako opakovane, ako deň predtým počas výjazdového rokovania vlády v Borši, kritizoval predsedov opozičných strán, ktorí boli súčasťou predošlých vlád. Taktiež sa opakovane venoval rodine lídra opozície a predsedu PS Michala Šimečku.
Podľa Ficových slov sme „tu takúto rodinu príživníkov nemali“, a to počas celej politickej histórie. Rovnako kritizoval aj predsedu Kresťanskodemokratického hnutiaMilana Majerského. Ten Fica podľa jeho slov prekvapuje, hovoril, že Majerský sa pri stretnutiach správa ako najväčší kamarát, ale na tribúnach následne hovorí o páde Smeru.
Rozhodnutie o zmrazení platov ústavných činiteľov
Premiér zdôraznil, že konsolidačný balíček je základom pre prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. „Ten máme,“ uviedol. Je tiež toho názoru, že tento rok by mohli rozpočet schváliť v rekordnom termíne, možno už v októbri.
Ministrovi financií v tomto smere vyjadril podporu. Fico následne ocenil aj rozhodnutie o zmrazovaní platov ústavných činiteľov. Pripomenul, že vláda má platy zmrazené a po novom sa bude na ňu vzťahovať aj vyššia daň z príjmu.
„Ale nepatríme medzi tých politikov, ktorí by išli cestou, že ústavní činitelia by mali chodiť na vlastných autách…a mali by všetko financovať,“ uviedol. Zdôraznil, že ústavní činitelia reprezentujú krajinu a podľa jeho slov by mali mať na svoju prácu vytvorené normálne podmienky. „Ak treba preukázať mieru solidarity, tak ju preukážeme,“ podotkol.