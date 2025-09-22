Ódor chce porovnať vízie progresívcov a Smeru pre slovenskú ekonomiku, Kamenického vyzval na televíznu debatu – VIDEO

Podľa europoslanca za Progresívne Slovensko (PS) a bývalého premiéra Ľudovíta Ódora je načase porovnať vízie PS a Smeru pre slovenskú ekonomiku. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa však vyhýba televíznej debate s Ódorom.
„Už dva roky počúvame od smerákov, že za všetko zlé na Slovensku môže Ódorova päťmesačná vláda. Čakám už veľa mesiacov na to, aby som mohol Fica aj priamo konfrontovať a vyvrátiť všetky tie klamstvá, ktoré o mne šíri. On len lieta po svete, navštevuje diktátorov, vrahov a úplne kašle na konsolidáciu na Slovensku. Tú prenecháva neschopnému ministrovi Kamenickému,“ vyhlásil Ódor.
Ako upozornil, ministri zo Smeru-SD často strašia, že ak by konsolidoval Ódor, tak by zrušil všetky sociálne dávky.
„To je absolútna blbosť. Šíria klamstvá o mne bezo mňa. Aj ministrov Facebook je plný nechutných videí a osočovaní bez akýchkoľvek dôkazov. Minister Kamenický sa nikdy neodvážil ísť so mnou do televíznej debaty. Preto ho vyzývam, aby sa neskrýval za facebookové statusy a išiel so mnou do debaty,“ uzavrel Ódor.