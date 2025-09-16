Dosť bolo Fica, vlastizrada aj hanba, kričalo sa na proteste proti ožobračovaniu v Košiciach – FOTO

V metropole východu sa opäť protestovalo, ľudí neodradilo ani počasie. Protesty proti „ožobračovaniu“ ľudí organizovalo v 16 slovenských mestách opozičné hnutie Progresívne Slovensko. K protestnej akcii proti konsolidačným opatreniam vlády sa pripojili aj ďalšie opozičné strany, konkrétne Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sloboda a Solidarita (SaS), aj mimoparlamentní Demokrati.
Zhromaždenie v Košiciach otvorili moderátori protestu, Peter Čech zo SaS a Igor Holéczy z PS, otázkou na zhromaždených o „konsolidačnom lekvári“. Ide o narážku na to, že pripravený konsolidačný balíček má zvýšiť DPH na potraviny so zvýšeným obsahom cukru na 23 percent. Kritika smerovala aj na zámer rušenia niektorých štátnych sviatkov ako dní pracovného pokoja.
Tisíce protestujúcich
Účastníci opakovane skandovali heslá ako „Dosť bolo Fica!“, „Vlastizrada!“ či „Hanba!“. Približne v polovici zhromaždenia odhadli prítomní novinári účasť na zhruba tritisíc účastníkov, v závere protestu hovorili organizátori o približne piatich tisíckach. Prvou rečníčkou na zhromaždení v Košiciach bola viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová (KDH). Kritizovala konsolidáciu a vystríhala pred dopadmi na jednotlivé vrstvy obyvateľstva.
Protesty proti „ožobračovaniu“ sa v utorok uskutočnia v 16 mestách, organizujú ich progresívci
Na kritiku konsolidačných opatrení nadviazal aj ďalší rečník, bývalý minister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati). Súbor opatrení na konsolidáciu verejných financií nazval „zdieracím balíčkom“.
Oponoval i často opakovanému tvrdeniu vládnych predstaviteľov o tom, že za zlý stav verejných financií sú zodpovedné predošlé vlády Igora Matoviča (Hnutie Slovensko, predtým hnutie OĽaNO), Eduarda Hegera (vtedy hnutie OĽaNO, dnes Demokrati) a úradníckeho premiéra Ľudovíta Ódora (v súčasnosti PS) v rokoch 2020 až 2023.
Hirman zdôraznil, že boli v zložitej situácii, argumentoval pandémiou Covidu aj vtedajšou energetickou krízou. Kritiku smeroval aj na vládnu politiku na všetky štyri svetové strany. Riešenie vidí v predčasných voľbách, v tomto smere vyzval na podpis petície za referendum o predčasných voľbách, ktorú realizujú Demokrati.
Občania nie sú peňaženka
S prejavom vystúpil aj spisovateľ Milo Janáč, ktorý prečítal list predsedovi vlády. V rámci neho spomenul napríklad nedávnu návštevu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Pekingu, kde sa osláv konca druhej svetovej vojny zúčastnil spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom či severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
Janáč zdôraznil, že skutočnú moc v štáte predstavujú občania. „My sme ti ju len požičali a my ti ju aj vezmeme,“ prehlásil spisovateľ na adresu Fica. Premiérovi pripomenul, že z posledných dvoch desaťročí vládol 14 rokov, čo bolo podľa rečníka dosť času na posunutie Slovenska dopredu. „Teraz chceš, aby sme účet za teba platili my? Vyhoď si to z hlavy!“ uviedol ďalej na premiérovu adresu.
Janáč prízvukoval, že občania nie sú peňaženkou na zlaté vane či haciendy, ani predražené tendre. V zápase o Slovensko im podľa jeho slov dodá rozhodujúcu silu láska k Slovensku a ľuďom tu žijúcim. Rečníkom bol aj spoluzakladateľ SaS a súčasný starosta MČ Košice-Západ Marcel Vrchota. I on sa pripojil ku kritike konsolidačných opatrení.
Protest bez matovičovcov
Vystúpenia rečníkov uzavrela poslankyňa Národnej rady SR Beáta Jurík z PS. Aj jej vystúpenie sa nieslo v duchu kritiky konsolidačných opatrní a zahraničnej politiky. V závere prizvala na pódium ostatných rečníkov aj moderátorov protestu, vyzdvihla spojenie opozičných strán, napriek ich rozdielnostiam.
„Tento protest organizovali tieto štyri politické strany, ktoré majú k sebe najbližšie. My sa vôbec nebránime tomu, aby sa zúčastňovali protestov aj sympatizanti Hnutia Slovensko, aj s ich podporou rátame, no protesty sú zatiaľ v réžii týchto štyroch strán,“ uviedol Holéczy po proteste pre agentúru SITA, reagoval tak na otázku o tom, prečo na pódiu neboli prítomní aj zástupcovia druhého najsilnejšieho opozičného subjektu v parlamente, Hnutia Slovensko.
„Veľmi sa teším, že do metropoly východu prišlo tak veľa ľudí, a že odkázali Robertovi Ficovi, že sa nenechajú ďalej ožobračovať. Odkaz bol jasný a dúfam, že ho bolo počuť až v Bratislave,“ uzavrela Jurík.